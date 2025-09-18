نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

بفستان قصير.. هيدي كرم تخطف الأنظار بأناقتها عبر إنستجرام.. شاهد

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

بالبدلة البيضاء .. هند صبري تبهر متابعيها على إنستحرام

زيادة عدد الأجسام العائمة في العين؟ هل تشير إلى أمراض خطيرة مستقبلًا .. تفاصيل

بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

8 علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

بول داكن وعسر هضم.. 10 علامات خفية لتلف الكبد

انتبه... 4 علامات تنذر بأن قلبك في خطر و بحاجة إلي فحص

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

شاي الليمون والزنجبيل .. كيف يقي من الأمراض المزمنة؟