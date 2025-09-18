انتبه... 4 علامات تنذر بأن قلبك في خطر و بحاجة إلي فحص

على الرغم من أن أمراض القلب الخطيرة غالباً ما ترتبط بتقدم السن أو حالات الطوارئ الطبية المفاجئة، فإن قلوبنا كثيراً ما ترسل تحذيرات خفية قبل وقت طويل من تطور المشكلات الخطيرة.

في متطلبات الحياة اليومية، من السهل التغاضي عن التعب أو الانزعاج البسيط، ولكن هذه الإزعاجات التي تبدو بسيطة قد تكون مؤشرات حاسمة على أن القلب يحتاج إلى الاهتمام.

حدد الدكتور أوليفر جوتمان، استشاري أمراض القلب في مستشفى ويلينجتون، وهو جزء من HCA Healthcare UK، أربع علامات خفية قد تشير إلى الحاجة إلى إجراء فحص للقلب.



علامات تنذر بأن القلب في خطر



1. ألم أو انزعاج في الصدر

يُوضح جوتمان قائلاً: "يُعدّ ألم الصدر من أبرز علامات التحذير من مشاكل القلب، ولكنه نادرًا ما يُشبه الألم "الساحق" الذي نراه في الأفلام، قد يكون خفيفًا أو مُضلّلًا أو متقطعًا".

يوضح طبيب القلب أنه من المرجح أن تشعر بضغط أو ثقل أو ضيق في الصدر.

أضاف جوتمان: "يُوصف أحيانًا بأنه شريط يضغط على الصدر، وقد يشعر البعض أيضًا بإحساس حارق أو مؤلم يشبه حرقة المعدة أو عسر الهضم، أو ألم ينتشر إلى الذراعين (غالبًا اليسرى)، أو الكتفين، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر".

"في الحياة اليومية، قد تشعر بإحساس بالضغط عند التسرع للحاق بالقطار، والذي يخف بعد الجلوس، أو قد تشعر بألم خفيف في الصدر أثناء صعود السلالم في العمل."

قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بالذبحة الصدرية، الناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، كما يوضح طبيب القلب.

يقول جوتمان: "مع أن الذبحة الصدرية بحد ذاتها ليست نوبة قلبية، إلا أنها تُشير إلى وجود مرض كامن في الشريان التاجي، وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية إذا لم تُعالج"، ويضيف: "قد تشمل الأعراض المصاحبة الغثيان، والتعرق، والدوار، أو الشعور بالقلق، وهي جميعها علامات على تعرض القلب لإجهاد".

2. ضيق في التنفس

يوضح جوتمان: "من الطبيعي الشعور بضيق طفيف في التنفس بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة. ومع ذلك، قد يشير ضيق التنفس أثناء الأنشطة الروتينية إلى أن القلب يعاني من صعوبة في ضخ الدم بكفاءة".

ويقول طبيب القلب إن بعض علامات التحذير التي يجب الانتباه إليها تشمل الشعور بعدم القدرة على أخذ نفس عميق أثناء الجلوس ساكنًا، والحاجة إلى وسائد إضافية للنوم بشكل مريح في الليل والاستيقاظ فجأة بحثًا عن الهواء، وأحيانًا يكون ذلك مصحوبًا بالسعال أو الصفير.

ويضيف قائلاً: "انتبه أيضًا إلى ضيق التنفس الذي يزداد سوءًا على مدار أيام أو أسابيع، أو الذي يحد من أداء المهام البسيطة".

يمكن أن يظهر ضيق التنفس بعدة طرق مختلفة في الحياة اليومية.

"على سبيل المثال، صعوبة صعود درج واحد كان سهلاً في السابق، أو الشعور بضيق في التنفس عند المشي عبر الغرفة حاملاً الغسيل، أو ضيق مفاجئ في التنفس أثناء الانحناء لربط حذائك"، كما يذكر جوتمان.

يمكن أن يحدث هذا عندما يتراكم السائل في الرئتين، وهي حالة ترتبط غالبًا بقصور القلب، كما يوضح.

ويقول جوتمان: "حتى الأعراض الخفيفة أو المتقطعة يجب أن تستدعي مراجعة طبية، لأن الاكتشاف المبكر يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة".

3. التعب أو الضعف

يقول جوتمان: "يشعر الجميع بالتعب من حين لآخر، لكن التعب المرتبط بالقلب يكون مستمرًا وشديدًا ولا يزول بالراحة".

"تتضمن علامات التحذير الشعور بالإرهاق بعد القيام بالأعمال المنزلية البسيطة مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو غسل الأطباق، والحاجة إلى قيلولة متكررة خلال النهار، والضعف المفاجئ الذي يجعل المهام الروتينية مثل حمل البقالة صعبة، وصعوبة التركيز أو أداء المهام العقلية بسبب انخفاض الطاقة."

وفي الحياة اليومية، قد يعني ذلك الشعور بالإرهاق الشديد بعد المشي لمسافة قصيرة من السيارة إلى المتجر، أو عدم القدرة على إكمال روتين التمرين الطبيعي دون إرهاق شديد، كما يوضح.

يقول جوتمان: "قد يحدث هذا لأن القلب لا يضخّ كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء، قد تلاحظ النساء إرهاقًا غير طبيعي كأحد العلامات المبكرة لأمراض القلب، وغالبًا ما يكون دون الأعراض التقليدية لألم الصدر".

4. عدم انتظام ضربات القلب

يقول جوتمان: "ليس بالضرورة أن تكون ضربات القلب منتظمة تمامًا، ولكن لا ينبغي تجاهل الخفقان المتكرر أو عدم انتظامها"، "تشمل العلامات التي يجب الانتباه إليها الشعور برفرفة أو "قفزة" في الصدر، وخفقان أو تسارع مفاجئ في ضربات القلب حتى في حالة الراحة.

"احذر أيضًا من الشعور بقلبك ينبض بشكل غير متوقع أو نوبات تستمر من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق وقد تحدث عدة مرات في اليوم."

قد تشمل الأمثلة في الحياة اليومية ملاحظة الإحساس بالخفقان أثناء القراءة أو الجلوس بهدوء، أو ضربات القلب المتقطعة التي تسبب الدوخة أو الدوار المؤقت، كما يقول طبيب القلب.

يوضح غوتمان: "قد تشير هذه الأعراض إلى اضطرابات في نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب"، ويضيف: "بعض هذه الاضطرابات غير ضارة، ولكن يجب تقييم النوبات المستمرة أو الشديدة باستخدام تخطيط كهربية القلب أو غيره من اختبارات مراقبة القلب".

إن الفحوصات الدورية، وإدارة نمط الحياة، والوعي بالأعراض الدقيقة، كلها أمور أساسية للحفاظ على صحة القلب، فالكشف المبكر عن مشاكل القلب وعلاجها يُنقذ الأرواح.

المصدر: independent.

