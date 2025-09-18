قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بول داكن وعسر هضم.. 10 علامات خفية لتلف الكبد

تليف الكبد
تليف الكبد
ريهام قدري

يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم فهو يؤدي دورًا هامًا في تنقية الجسم من السموم، وتخليق البروتينات الأساسية، وتحسين عملية الهضم، وتخزين العناصر الغذائية. 

ومع ذلك، في كثير من الحالات، تكون إصابة الكبد صامتة، وحتى تتفاقم الحالة، يجهل الكثيرون أن الكبد يُعاني من إجهاد لذلك، يجب عليك معرفة ليس فقط العلامات التحذيرية الواضحة ، بل أيضًا الممارسات اليومية التي قد تُلحق الضرر بوظائف الكبد.

وقد يكون خلل وظائف الكبد مؤشرًا على الانتفاخ أو الغثيان أو عسر الهضم المتكرر.

 يتأثر الهضم وقد يسبب الألم، لأن الكبد يفرز العصارة الصفراوية لهضم الدهون.

 الشعور بالذنب الناتج عن تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والمصنعة باستمرار يُرهق الكبد ويُعيق عمله.

بول داكن اللون

قد يكون ارتفاع البيليروبين أيضًا مؤشرًا على أمراض الكبد، مثل استمرار لون البول الداكن حتى مع شرب كميات كافية من الماء. قد يؤدي قلة شرب الماء، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الأدوية، مثل مسكنات الألم، إلى إجهاد الكبد.

حكة الجلد والطفح الجلدي

قد ترتبط الحكة التي لا يمكن تفسيرها بمظهر جلدي واضح بمشاكل في الكبد. فعندما توجد بكميات كبيرة تحت الجلد، فإنها تؤدي إلى تهيج

 وقد يؤدي التدخين والإفراط في تناول الكافيين إلى تسمم شديد في الجسم، مما يؤثر بشكل متزايد على وظائف الكبد.

تغيرات الوزن المفاجئة

قد يكون فقدان الوزن وزيادته بشكل غير منتظم مرتبطًا بأمراض الكبد.

 قد يؤدي الكبد الدهني إلى زيادة الوزن حول البطن. كما يُعدّ الخمول البدني وتناول الوجبات السريعة من الأسباب الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

تورم في الكاحلين والساقين

إذا كانت قدميك وساقيك تتورّمان دون سبب واضح، فقد يكون ذلك نتيجة ضعف وظائف الكبد، ما يؤدي إلى احتباس السوائل. يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح يوميًا إلى احتباس الماء، مما يُشكّل ضغطًا مفرطًا على الكبد

سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف

يُصنّع الكبد البروتينات اللازمة لتكوين جلطات الدم. قد يُسبب هذا مشاكل في الكبد في حال الإصابة بكدمات أو نزيف. يُقلل إدمان الكحول واستهلاك السكر المُصنّع من قدرة الكبد على التعافي.

رائحة الفم الكريهة أو الطعم المعدني

قد تشير الرائحة الكريهة المستمرة، أو مرارة الفم، أو اللسان الملطخ إلى عجز الكبد عن تنظيف الجسم من الفضلات. 

وتتفاقم هذه الأعراض بسبب سوء نظافة الفم والإفراط في تناول الكحول والوجبات السريعة الحارة.

تقلبات المزاج وضعف التركيز

من المرجح أن يؤثر تراكم السموم في الدم، نتيجة ضعف وظائف الكبد، على عمليات الدماغ، مما يؤدي إلى تقلبات في المزاج، وضعف التركيز، وقد يؤدي إلى فقدان الذاكرة. 

كما قد يكون الإجهاد المزمن وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني، وتناول الأطعمة المصنعة من بين أسباب هذه التغيرات.

المصدر .. The health site 

تليف الكبد اعراض تليف الكبد علامات تليف الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ترشيحاتنا

ندوة النيابة العامة

النيابة العامة تشارك بدورة تدريبية حول إجراءات التحقيق في العنف ضد النساء

شبكة قنوات

الداخلية: ضبط شخصين لإدارة محطة بث تلفزيوني بالشرقية

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بـ البحيرة

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد