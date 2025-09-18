بول داكن وعسر هضم.. 10 علامات خفية لتلف الكبد

يعد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم فهو يؤدي دورًا هامًا في تنقية الجسم من السموم، وتخليق البروتينات الأساسية، وتحسين عملية الهضم، وتخزين العناصر الغذائية.

ومع ذلك، في كثير من الحالات، تكون إصابة الكبد صامتة، وحتى تتفاقم الحالة، يجهل الكثيرون أن الكبد يُعاني من إجهاد لذلك، يجب عليك معرفة ليس فقط العلامات التحذيرية الواضحة ، بل أيضًا الممارسات اليومية التي قد تُلحق الضرر بوظائف الكبد.

وقد يكون خلل وظائف الكبد مؤشرًا على الانتفاخ أو الغثيان أو عسر الهضم المتكرر.

يتأثر الهضم وقد يسبب الألم، لأن الكبد يفرز العصارة الصفراوية لهضم الدهون.

الشعور بالذنب الناتج عن تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والمصنعة باستمرار يُرهق الكبد ويُعيق عمله.

بول داكن اللون

قد يكون ارتفاع البيليروبين أيضًا مؤشرًا على أمراض الكبد، مثل استمرار لون البول الداكن حتى مع شرب كميات كافية من الماء. قد يؤدي قلة شرب الماء، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الأدوية، مثل مسكنات الألم، إلى إجهاد الكبد.

حكة الجلد والطفح الجلدي

قد ترتبط الحكة التي لا يمكن تفسيرها بمظهر جلدي واضح بمشاكل في الكبد. فعندما توجد بكميات كبيرة تحت الجلد، فإنها تؤدي إلى تهيج

وقد يؤدي التدخين والإفراط في تناول الكافيين إلى تسمم شديد في الجسم، مما يؤثر بشكل متزايد على وظائف الكبد.

تغيرات الوزن المفاجئة

قد يكون فقدان الوزن وزيادته بشكل غير منتظم مرتبطًا بأمراض الكبد.

قد يؤدي الكبد الدهني إلى زيادة الوزن حول البطن. كما يُعدّ الخمول البدني وتناول الوجبات السريعة من الأسباب الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

تورم في الكاحلين والساقين

إذا كانت قدميك وساقيك تتورّمان دون سبب واضح، فقد يكون ذلك نتيجة ضعف وظائف الكبد، ما يؤدي إلى احتباس السوائل. يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح يوميًا إلى احتباس الماء، مما يُشكّل ضغطًا مفرطًا على الكبد

سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف

يُصنّع الكبد البروتينات اللازمة لتكوين جلطات الدم. قد يُسبب هذا مشاكل في الكبد في حال الإصابة بكدمات أو نزيف. يُقلل إدمان الكحول واستهلاك السكر المُصنّع من قدرة الكبد على التعافي.

رائحة الفم الكريهة أو الطعم المعدني

قد تشير الرائحة الكريهة المستمرة، أو مرارة الفم، أو اللسان الملطخ إلى عجز الكبد عن تنظيف الجسم من الفضلات.

وتتفاقم هذه الأعراض بسبب سوء نظافة الفم والإفراط في تناول الكحول والوجبات السريعة الحارة.

تقلبات المزاج وضعف التركيز

من المرجح أن يؤثر تراكم السموم في الدم، نتيجة ضعف وظائف الكبد، على عمليات الدماغ، مما يؤدي إلى تقلبات في المزاج، وضعف التركيز، وقد يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

كما قد يكون الإجهاد المزمن وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني، وتناول الأطعمة المصنعة من بين أسباب هذه التغيرات.

المصدر .. The health site