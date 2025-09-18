قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

8 علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة

8 علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة
8 علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة
هاجر هانئ

عندما يتعلق الأمر بأهداف الصحة والعافية، عادةً ما يكون فقدان الوزن على رأس قائمة الأولويات، من الشائع الاعتقاد بأن الوصول إلى وزن صحي يعني بالضرورة صحة جيدة،ومع أن له دورًا، إلا أنه ليس سوى جزء من صورة أكبر بكثير.


علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة 


وفيما يلي بعض الطرق المهمة الأخرى لتقييم ما إذا كانت صحتك على المسار الصحيح، وكيف يمكنك البدء في إجراء تحسينات سهلة اليوم:
1. تتناول نظامًا غذائيًا مغذيًا مليئًا بالأطعمة الكاملة
ما نأكله يلعب دورًا هامًا في صحتنا، إذا كنت تتناول الفاكهة والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون وغيرها من الأطعمة الكاملة غير المصنعة، فمن المرجح أن تتمتع بصحة جيدة، ومع ذلك، يكمن جزء من ذلك في تناول الطعام باعتدال وبما يتناسب مع طبيعة جسمك، يبلغ متوسط استهلاك السعرات الحرارية للرجال 2500 سعرة حرارية وللنساء 2000 سعرة حرارية، هذه توصية عامة ولا تأخذ في الاعتبار بنية الجسم الطبيعية، أو مقدار التمارين الرياضية التي يمارسها الشخص، وما إلى ذلك، تناول طعامًا صحيًا، ولكن باعتدال بما يتناسب مع طبيعة جسمك، إذا كنت غير متأكد من الكمية المناسبة لك يوميًا، فاستشر طبيبك وأخصائي التغذية.

2. الاعتدال
التوازن مهم في كل جانب من جوانب حياتك، وهذا يشمل الطعام أيضًا، يدرك الأشخاص الأصحاء أنه لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بوجباتهم الخفيفة المفضلة وغير الصحية، طالما لم يُفرطوا في تناولها، فالاعتدال هو أساس كل شيء.

3. حركات الأمعاء لديك منتظمة
إن حركة الأمعاء المنتظمة هي مؤشر قوي آخر على الصحة، وإذا كنت "تذهب" كل يوم، بمعدل منتظم بالنسبة لك، لأن كل شخص يختلف، فهذه علامة جيدة على أن جهازك الهضمي وبقية جسمك في حالة عمل صحية.

4. تحرك جسمك بشكل منتظم
بالحديث عن الانتظام، فإن الأشخاص الأصحاء يتحركون ويمارسون الرياضة ويلعبون بانتظام، يختلف مفهوم "التمرين" من شخص لآخر، فلا تلوم نفسك إذا لم تكن تركض في ماراثونات كل عطلة نهاية أسبوع، المشي لمدة 15 دقيقة طريقة رائعة للحركة، وهناك فوائد صحية مذهلة لنزهة قصيرة في الهواء الطلق، لا تنسَ رفع الأثقال، فالرجال والنساء الذين يرفعون الأثقال بانتظام يُقدمون فوائد صحية هائلة لأجسامهم وصحتهم على المدى الطويل.

5. لون البول صافي
يُعدّ البول الصافي مؤشرًا على ترطيب الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لنا في كولورادو، شرب كمية كافية من الماء مفيد للصحة ، إذ يُحسّن البشرة ويُحسّن الهضم، وغير ذلك الكثير.

6.النوم بعمق
كما هو الحال مع شرب كمية كافية من الماء، يُعدّ الحصول على قسط كافٍ من النوم مؤشرًا آخر على الصحة العامة والعافية، فعندما تُركّز على صحة نومك دون الشعور بالإرهاق، يُمكنك تحسين صحتك بشكل عام.

7. لا تمرض باستمرار
إذا كنت تعاني باستمرار من نزلات البرد أو أي مرض آخر، فقد يحتاج جهازك المناعي إلى تعزيز، الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مغذيًا، ويحصلون على قسط كافٍ من النوم، ويشربون الكثير من الماء، ويتحركون بانتظام، يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض،  هذا لا ينطبق بالضرورة على من يعانون من الحساسية الموسمية ، لذا تأكد من ملاحظة الفرق في أجسامهم.

8. تشعر بالصحة العاطفية والمرونة
الصحة تتعلق بأجسادنا بقدر ما تتعلق بعقولنا، ليس بالضرورة أن تكون سعيدًا تمامًا طوال الوقت، لكن الأشخاص الأصحاء تعلموا كيفية التعامل مع ضغوطهم ، والاعتراف بمشاعرهم، وبالتالي أصبحوا أكثر مرونة عاطفيًا.
المصدر: rmhp
 

الصحة أهداف الصحة الأمعاء البول النوم الصحة العاطفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

رئيس معهد التخطيط القومي

معهد التخطيط القومي يرحب بالشراكة مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فعاليات النسخة التالتة

12 توصية عاجلة في ختام النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State

ذهب

جولد بيليون: الذهب يواصل خسائره مع ارتفاع الدولار

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد