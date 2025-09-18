8 علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة

عندما يتعلق الأمر بأهداف الصحة والعافية، عادةً ما يكون فقدان الوزن على رأس قائمة الأولويات، من الشائع الاعتقاد بأن الوصول إلى وزن صحي يعني بالضرورة صحة جيدة،ومع أن له دورًا، إلا أنه ليس سوى جزء من صورة أكبر بكثير.



علامات تدل على أن جسمك بصحة جيدة



وفيما يلي بعض الطرق المهمة الأخرى لتقييم ما إذا كانت صحتك على المسار الصحيح، وكيف يمكنك البدء في إجراء تحسينات سهلة اليوم:

1. تتناول نظامًا غذائيًا مغذيًا مليئًا بالأطعمة الكاملة

ما نأكله يلعب دورًا هامًا في صحتنا، إذا كنت تتناول الفاكهة والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون وغيرها من الأطعمة الكاملة غير المصنعة، فمن المرجح أن تتمتع بصحة جيدة، ومع ذلك، يكمن جزء من ذلك في تناول الطعام باعتدال وبما يتناسب مع طبيعة جسمك، يبلغ متوسط استهلاك السعرات الحرارية للرجال 2500 سعرة حرارية وللنساء 2000 سعرة حرارية، هذه توصية عامة ولا تأخذ في الاعتبار بنية الجسم الطبيعية، أو مقدار التمارين الرياضية التي يمارسها الشخص، وما إلى ذلك، تناول طعامًا صحيًا، ولكن باعتدال بما يتناسب مع طبيعة جسمك، إذا كنت غير متأكد من الكمية المناسبة لك يوميًا، فاستشر طبيبك وأخصائي التغذية.

2. الاعتدال

التوازن مهم في كل جانب من جوانب حياتك، وهذا يشمل الطعام أيضًا، يدرك الأشخاص الأصحاء أنه لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بوجباتهم الخفيفة المفضلة وغير الصحية، طالما لم يُفرطوا في تناولها، فالاعتدال هو أساس كل شيء.

3. حركات الأمعاء لديك منتظمة

إن حركة الأمعاء المنتظمة هي مؤشر قوي آخر على الصحة، وإذا كنت "تذهب" كل يوم، بمعدل منتظم بالنسبة لك، لأن كل شخص يختلف، فهذه علامة جيدة على أن جهازك الهضمي وبقية جسمك في حالة عمل صحية.

4. تحرك جسمك بشكل منتظم

بالحديث عن الانتظام، فإن الأشخاص الأصحاء يتحركون ويمارسون الرياضة ويلعبون بانتظام، يختلف مفهوم "التمرين" من شخص لآخر، فلا تلوم نفسك إذا لم تكن تركض في ماراثونات كل عطلة نهاية أسبوع، المشي لمدة 15 دقيقة طريقة رائعة للحركة، وهناك فوائد صحية مذهلة لنزهة قصيرة في الهواء الطلق، لا تنسَ رفع الأثقال، فالرجال والنساء الذين يرفعون الأثقال بانتظام يُقدمون فوائد صحية هائلة لأجسامهم وصحتهم على المدى الطويل.

5. لون البول صافي

يُعدّ البول الصافي مؤشرًا على ترطيب الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لنا في كولورادو، شرب كمية كافية من الماء مفيد للصحة ، إذ يُحسّن البشرة ويُحسّن الهضم، وغير ذلك الكثير.

6.النوم بعمق

كما هو الحال مع شرب كمية كافية من الماء، يُعدّ الحصول على قسط كافٍ من النوم مؤشرًا آخر على الصحة العامة والعافية، فعندما تُركّز على صحة نومك دون الشعور بالإرهاق، يُمكنك تحسين صحتك بشكل عام.

7. لا تمرض باستمرار

إذا كنت تعاني باستمرار من نزلات البرد أو أي مرض آخر، فقد يحتاج جهازك المناعي إلى تعزيز، الأشخاص الأصحاء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مغذيًا، ويحصلون على قسط كافٍ من النوم، ويشربون الكثير من الماء، ويتحركون بانتظام، يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض، هذا لا ينطبق بالضرورة على من يعانون من الحساسية الموسمية ، لذا تأكد من ملاحظة الفرق في أجسامهم.

8. تشعر بالصحة العاطفية والمرونة

الصحة تتعلق بأجسادنا بقدر ما تتعلق بعقولنا، ليس بالضرورة أن تكون سعيدًا تمامًا طوال الوقت، لكن الأشخاص الأصحاء تعلموا كيفية التعامل مع ضغوطهم ، والاعتراف بمشاعرهم، وبالتالي أصبحوا أكثر مرونة عاطفيًا.

المصدر: rmhp

