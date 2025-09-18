رئيس الوزراء البريطاني يستقبل الرئيس الأمريكي بمقر إقامته الريفي في "تشيكرز"

أ اش أ

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم /الخميس / الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر إقامته الريفي في "تشيكرز" الكائن على بعد 70 كيلومترا من العاصمة لندن.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية لقطات حية لترامب لدى وصوله إلى "تشيكرز" قادما من قلعة "وندسور" التاريخية حيث التقى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.



ومن المقرر أن يعقد ستارمر وترامب محادثات في وقت لاحق اليوم لبحث عدة قضايا سياسية واقتصادية وسبل تعزيز العلاقات بين لندن وواشنطن.



ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة تعد الثانية له، وتشهد خلالها بريطانيا استعدادات استثنائية وإجراءات أمنية مشددة.