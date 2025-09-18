برة المجموع ولازم تنجح فيها|تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لطلاب الصف الاول الثانوي من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، مادة غير مضافة للمجموع

مادة نجاح و رسوب غير مضافة للمجموع

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ستكون ضمن المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها طلاب الصف الاول الثانوي ولكنها مادة نجاح و رسوب غير مضافة للمجموع مثلها مثل مواد التربية الدينية واللغة الاجنبية الثانية والتربية الرياضية والبرمجة والذكاء الاصطناعي

100 درجة والنجاح فيها من 50

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي سيخصص لها 100 درجة والنجاح فيها من 50 ، ويتم تدريسها بمعدل 4 حصص في الأسبوع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسه لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025/2026، الفصل الدراسي الأول خلال الشهور «سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر»

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من التصريحات الهامة بشأن فكرة تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، أكد خلالها ما يلي :

البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات

من الضروري الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.

لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي

نحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها"

من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.

عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه مادة البرمجة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لأي طالب يسعى لمستقبل واعد.

الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كجزء جوهري في التعليم، يدرسه جميع الطلاب على مختلف المسارات، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويمكّنهم من المنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.

سيتم منح أوائل الطلاب والمتميزين على مستوى المحافظات في مادة البرمجة فرصة للتدريب عبر الفيديو كونفرانس في الشركات اليابانية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية

تم تنفيذ برنامج لتدريب المعلمين على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أساليب حديثة تعزز من قدراتهم وخبراتهم بما ينعكس على الطلاب.