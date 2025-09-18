قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
برلمان

مصر القومي: زيارة ملك إسبانيا لمصر تعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
محمد الشعراوي

أكد حزب مصر القومي، أن زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس وقرينته الملكة ليتيثيا إلى القاهرة تحمل أبعادًا سياسية وثقافية بالغة الأهمية، حيث تعكس مكانة مصر الاستراتيجية ودورها المحوري في المنطقة، كما تمثل رسالة دعم واضحة لمسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي فى تصريحات صحفية له، أن حرص الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا على لقاء عدد من المسؤولين المصريين وزيارة المعالم التاريخية والثقافية يعكس عمق الروابط الحضارية بين الشعبين، ويؤكد أن العلاقات المصرية الإسبانية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا ثقافية وإنسانية تفتح المجال لمزيد من التعاون في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية، بما يرسخ جسور التفاهم والتقارب بين البلدين.

ولفت روفائيل، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني يمثل نقطة تحول مهمة في دفع العلاقات الثنائية نحو شراكة أكثر عمقًا واتساعًا، موضحاً أن المنتدى، الذي حضره دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجلالة الملك فيليبي السادس، فتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف فرص جديدة في مختلف القطاعات الواعدة.

وأكد روفائيل، أن هذا المنتدى يعكس حرص القيادة السياسية في كل من القاهرة ومدريد على بناء جسور الثقة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لاسيما مع ما وفره من مناخ إيجابي للحوار وتبادل الرؤى بين القطاعين العام والخاص حول مستقبل الاستثمار المشترك، الأمر الذي يبرهن على أن مصر تمضي بخطى واثقة لتصبح مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات العالمية.

ملك إسبانيا فيليبي السادس القاهرة الإصلاح الاقتصادي التنمية المستدامة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

