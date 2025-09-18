برلماني: زيارة ملك إسبانيا تعكس مكانة مصر ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيزيا إلى مصر، ولقائهما الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُعد حدثًا دبلوماسيًا بارزًا يترجم عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن المباحثات بين الرئيس السيسي والملك الإسباني تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، لافتًا إلى أن الزيارة تحمل رسائل سياسية واقتصادية قوية تعكس تقدير إسبانيا، باعتبارها عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي، لدور مصر المحوري في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضية الفلسطينية كانت من أبرز الملفات المطروحة خلال اللقاءات، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة، مضيفًا أن التوافق المصري الإسباني على رفض التهجير ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يعكس التزامًا مشتركًا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد النائب، أن زيارة الملك فيليبي السادس لمصر تُرسل رسالة واضحة بأن القاهرة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذا التقدير الدولي لمصر يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي مع مدريد وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

واختتم الدكتور حسين خضير تصريحاته، بأن هذه الزيارة تمثل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات المصرية الإسبانية، حيث تُترجم الروابط التاريخية إلى شراكة عملية ومستدامة قائمة على التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة.