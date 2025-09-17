قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك إسبانيا بمنطقة الهرم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، ملكةإسبانيا، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد ترحيبه بجلالة الملك فيليبي السادس، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا.

من جانبه، أعرب جلالة الملك عن اعتزازه بزيارة مصر، موجهاً الشكر والتقدير للسيد الرئيس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها هو وجلالة الملكة والوفد المرافق منذ وصولهم إلى القاهرة. كما أشاد بنتائج المباحثات التي أجراها صباح اليوم مع السيد الرئيس، وما سوف تؤدي إليه من تعزيز ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما ثمّن السيد الرئيس التعاون الثقافي القائم بين البلدين، والذي تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال الآثار، واستكشاف الفرص المتاحة لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي، بما يسهم في توطيد التقارب والتواصل بين الشعبين.

 
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك آفاق التعاون في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات، والعمل على زيادة حركة السياحة بين البلدين، في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات سياحية فريدة، ولا سيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والسيدة قرينته اصطحبا ملك وملكة إسبانيا، عقب مأدبة العشاء، في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثّق هذه اللحظة، كما استمع الضيفان، برفقة السيد الرئيس والسيدة قرينته، إلى شرح موجز حول تاريخ أبو الهول وما يرمز إليه من إرث حضاري خالد.

السيسي انتصار السيسي الهرم الملك فيليبي إسبانيا كرم الضيافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد