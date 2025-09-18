محافظ المنوفية : 830 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الجديدة

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 ، بلغت 830 مليون جنيه موزعة على الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإجمالي 142 مشروعاً تنموياً وخدمياً ، وأن الأولوية في الخطة لمشروعات البنية التحتية وتطوير القرى والمراكز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ المنوفية أن الخطة تتضمن مشروعات خدمية وتنموية في عدة قطاعات حيوية تستهدف دفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، حيث تشمل مجالات النقل والمواصلات، وتحسين البيئة ، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، الإطفاء ، والمرور ، الأسواق والمواقف النموذجية ، وكذا تدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مؤكداً أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق برامج زمنية محددة مع الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لضمان سرعة نهوها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأضاف المحافظ أن من أهم المشروعات التي تشملها الخطة الاستثمارية الجديدة، رصف أكبر عدد من الطرق المحلية الرئيسية والداخلية والمربعات السكنية ، إنشاء دار مناسبات بحي شرق ، تطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور وإنشاء جزيرة وسطى ، استكمال موقف قويسنا النموذجي ، تطوير ممشى منوف ، إنشاء سوق نموذجي بطبلوها بمنوف ، استكمال عمارة الاسكان الاقتصادي بحي غرب وتلا، تطوير مجمع المواقف بحي شرق ، رفع كفاءة وتطوير عدد من الأنفاق بشين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد لمشروعات الخطة ، والمتابعة المرور الميداني بكافة مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل بمشروعات الخطة ،والتأكيد على والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.