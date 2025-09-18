قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
محافظات

محافظ المنوفية : 830 مليون جنيه استثمارات مشروعات الخطة الجديدة

مشروعات محافظة المنوفية
مشروعات محافظة المنوفية
مروة فاضل

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي مشروعات خطة  التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 ، بلغت 830 مليون جنيه موزعة على الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإجمالي 142 مشروعاً تنموياً وخدمياً ، وأن الأولوية  في الخطة لمشروعات البنية التحتية وتطوير القرى والمراكز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

 وأوضح محافظ المنوفية أن الخطة تتضمن مشروعات خدمية وتنموية في عدة قطاعات حيوية تستهدف دفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، حيث تشمل مجالات النقل والمواصلات، وتحسين البيئة  ، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، الإطفاء ، والمرور ، الأسواق والمواقف النموذجية ، وكذا تدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مؤكداً أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق برامج زمنية محددة مع الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لضمان سرعة نهوها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأضاف المحافظ أن من أهم المشروعات التي تشملها الخطة الاستثمارية الجديدة، رصف أكبر عدد من الطرق المحلية الرئيسية والداخلية والمربعات السكنية ، إنشاء دار مناسبات بحي شرق ، تطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور وإنشاء جزيرة وسطى ، استكمال موقف قويسنا النموذجي ، تطوير ممشى منوف ، إنشاء سوق نموذجي بطبلوها بمنوف ، استكمال عمارة الاسكان الاقتصادي بحي غرب وتلا، تطوير مجمع المواقف بحي شرق ، رفع كفاءة وتطوير عدد من الأنفاق بشين الكوم.

وشدد محافظ المنوفية على  جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد لمشروعات الخطة ، والمتابعة  المرور الميداني بكافة مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل بمشروعات  الخطة ،والتأكيد على والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.

جانب من المضبوطات
ميلانيا ترامب
اورمان الشرقية
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
