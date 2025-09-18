قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غدا.. جمعية عمومية بنادي الشمس لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي

د. أسامة أبوزيد
د. أسامة أبوزيد
منتصر الرفاعي

يعقد نادي الشمس الرياضي برئاسة الكاتب الصحفى د. أسامة أبوزيد، غدًا الجمعة 19 سبتمبر 2025، الجمعية العمومية بمقر النادي، للتصويت على مشروع تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار التزام النادي بالضوابط والإجراءات المنظمة الواردة في قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

ودعا مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم حتى السنة المالية 2024-2025، والمستوفين لما عليهم من التزامات مالية مستحقة، لحضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية.

وتبدا مدة التسجيل والتصويت لحضور الإجتماع الخاص من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءا بموجب بطاقة الرقم القومي ويطاقة عضوية النادي.

ويكون الإجتماع صحيحا بحضور 5 آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم طبقا لنص المادة (7)، (8)، من قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

ويكون التصويت حضوريًا فقط، ولا يجوز للعضو تفويض غيره في الحضور أو الإدلاء بصوته. وعند انتهاء المدة المحددة للتسجيل والتصويت، يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي اكتمال النصاب القانوني من عدمه، وفي حالة اكتماله يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي.

نادي الشمس الجمعية العمومية بنادي الشمس الدكتور أسامة أبوزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

المواد البترولية

خبير: تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم.. والبنك المركزي سيخفض الفائدة

الذهب

خبير اقصادي يتوقع عودة أسعار الذهب للصعود بعد تراجعات مؤقتة

الطاقة

اقتصادي: قطاع الطاقة المستفيد الأكبر من رفع أسعار الوقود.. وتضرر الأغذية والخدمات اللوجستية

بالصور

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد