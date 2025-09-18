غدا.. جمعية عمومية بنادي الشمس لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي

يعقد نادي الشمس الرياضي برئاسة الكاتب الصحفى د. أسامة أبوزيد، غدًا الجمعة 19 سبتمبر 2025، الجمعية العمومية بمقر النادي، للتصويت على مشروع تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار التزام النادي بالضوابط والإجراءات المنظمة الواردة في قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

ودعا مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم حتى السنة المالية 2024-2025، والمستوفين لما عليهم من التزامات مالية مستحقة، لحضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية.

وتبدا مدة التسجيل والتصويت لحضور الإجتماع الخاص من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءا بموجب بطاقة الرقم القومي ويطاقة عضوية النادي.

ويكون الإجتماع صحيحا بحضور 5 آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم طبقا لنص المادة (7)، (8)، من قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

ويكون التصويت حضوريًا فقط، ولا يجوز للعضو تفويض غيره في الحضور أو الإدلاء بصوته. وعند انتهاء المدة المحددة للتسجيل والتصويت، يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي اكتمال النصاب القانوني من عدمه، وفي حالة اكتماله يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي.