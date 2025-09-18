4 أيام للتحقيقات.. حبس أخطر تاجر شابو في طهطا بسوهاج

قررت النيابة العامة، حبس المتهم "إبراهيم ح.م.ش"، 33 عامًا، والمقيم بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا بحيازته كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري، بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المقدم حازم علي، وكيل فرع البحث الجنائي لشمال المحافظة.

يفيد بورود معلومات دقيقة للرائد أحمد إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، حول نشاط المتهم الخطير الذي اشتهر بترويع الأهالي وإغراق الشباب بسمومه البيضاء والسوداء.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، أعدت قوة أمنية بقيادة الرائد عبدالرحيم السمان، ومعاونيه النقيب أحمد أبو حسوب، والنقيب هيثم عبدالحميد، خطة محكمة لمداهمة المتهم أثناء تردده على طريق القبيصات.

وأسفرت العملية عن ضبطه متلبسًا بحيازته كمية من مخدر الشابو والحشيش، وسلاح ناري محلي الصنع كان بحوزته لحماية نشاطه غير المشروع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم، مع استمرار التحقيقات لكشف امتداد نشاطه ومصادر تمويله.