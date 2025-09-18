تعرض جويل لعملية سطو أثناء تواجدها في أوروبا.. ماذا حدث؟

في واقعة جديدة أثارت الجدل بشأن تزايد معدلات الجريمة، كشفت جويل عن تعرضها لسرقة استهدفت ممتلكاتها الثمينة، مؤكدة أن الحادث لم يسلبها مقتنياتها فقط، بل سلبها شعور الأمان والسعادة.

ونشرت جويل مقطع فيديو لشقتها المسروقة في أوروبا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة:

“تنبيه !! يجب أن تظل حذرًا في أوروبا (ما أسوأ أن يتحول العالم إلى هذا العنف! عملية سطو جديدة لم تكتف بسرقة الممتلكات الثمينة، بل سرقت أيضًا سعادتنا”.

الحادث أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن تضامنهم معها، مطالبين بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في المدن الأوروبية لحماية المقيمين والزوار





تعرض منزل خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان في جنوب فرنسا لعملية سرقة جديدة هي الثالثة خلال فترة قصيرة.

وأوضحت مردينيان عبر مقطع مصور أن اللصوص استولوا على مجوهرات وملابس وأغراض شخصية ثمينة، مؤكدة أن تكرار الحوادث تسبب لها بقلق نفسي وفقدان الإحساس بالأمان.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الفرنسية تمكنت من توقيف الجناة واستعادة المسروقات، فيما كانت مردينيان قد صرحت سابقاً بنيتها التخلي عن الفيلا بعد تكرر السرقات.