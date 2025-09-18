قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
حوادث

تعرض جويل لعملية سطو أثناء تواجدها في أوروبا.. ماذا حدث؟

جويل
جويل
يارا أمين

في واقعة جديدة أثارت الجدل بشأن تزايد معدلات الجريمة، كشفت جويل عن تعرضها لسرقة استهدفت ممتلكاتها الثمينة، مؤكدة أن الحادث لم يسلبها مقتنياتها فقط، بل سلبها شعور الأمان والسعادة.

ونشرت جويل مقطع فيديو لشقتها المسروقة في أوروبا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة:

“تنبيه !! يجب أن تظل حذرًا في أوروبا (ما أسوأ أن يتحول العالم إلى هذا العنف! عملية سطو جديدة لم تكتف بسرقة الممتلكات الثمينة، بل سرقت أيضًا سعادتنا”.

الحادث أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن تضامنهم معها، مطالبين بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في المدن الأوروبية لحماية المقيمين والزوار


تعرض منزل خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان في جنوب فرنسا لعملية سرقة جديدة هي الثالثة خلال فترة قصيرة.

وأوضحت مردينيان عبر مقطع مصور أن اللصوص استولوا على مجوهرات وملابس وأغراض شخصية ثمينة، مؤكدة أن تكرار الحوادث تسبب لها بقلق نفسي وفقدان الإحساس بالأمان.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الفرنسية تمكنت من توقيف الجناة واستعادة المسروقات، فيما كانت مردينيان قد صرحت سابقاً بنيتها التخلي عن الفيلا بعد تكرر السرقات.

