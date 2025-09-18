التعاون بين القومي للإعاقة والقومي للطفولة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة ورفع وعي المجتمع

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم الأطفال ذوي الإعاقة، ورفع الوعي بهم، جاء ذلك بحضور الدكتور كرم ملاك، والدكتورة غادة الدوري أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي القومي للطفولة الأمومة، والدكتورة هناء السيد مدير برنامج صحة الفتيات بالمجلس، وبمشاركة ممثلين من أولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة.



ناقش اللقاء التحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة، والمشكلات التي ترد إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بهذه الفئة من ذوي الإعاقة، وكذلك التحديات الخاصة بهم، كما استعرض اللقاء آليات رفع وعي المجتمع بالأطفال ذوي الإعاقة، وأسلوب التعامل معهم، وتقديم الدعم والحماية اللازمان لهم، واستمع الحضور للمشكلات والتحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة، والتي تم طرحها من قبل أولياء أمورهم.



وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس ملتزم بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، لتوحيد الجهود، من أجل تحقيق التكامل في تنفيذ البرامج والمشروعات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما الأطفال ذوي الإعاقة لأنهم أجيال المستقبل، والتغيير الحقيقي يبدأ من خلالهم، الذي يحدث نتيجة تكريس جهود رفع الوعي والدمج والتمكين، وتقديم كافة سبل الحماية، وتذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على حقوقهم، وكذلك خلق آليات تواصل فعالة معهم، موجهة الشكر لكافة المؤسسات الحريصة على التعاون مع المجلس، مؤكدة أن ذلك نتاج اهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، ويوجه كافة الجهات بالتشكيك والتعاون مع المجلس للوصول لأقصى درجات التقدم في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرا بدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، لافته أن المجلس يضع حقوق هذه الفئة علي رأس أولوياته، ويعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم، لتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك العمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، تطبيقًا للاتفاقيات الدولية، والقوانين والتشريعات الوطنية، وتفعيلًا للاستراتيجية القومية للطفولة الأمومة، موجهة الشكر لأولياء أمور الأطفال ذوي الاعاقة علي دعمهم الكامل لأطفالهم ومساندتهم لهم، موضحة أن المجلس سيظل داعمًا لهم لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أطفالهم.