قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشئون النيابية: توجيه القيادة السياسية دائمًا الاهتمام بالشباب والصحة العامة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أبدى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سعادته برجوع دوري مدار مصر، مشيرًا إلى أنه يحضر حفل الإطلاق بقبعة التواصل السياسي، وأن العودة لدوري مدار مصر سوف تسفر عن نتائج جيدة، وتشجع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على ممارسة الرياضة، لأنها مهمة والعقل السليم في الجسم السليم، والإنسان الرياضي لجيه التزام وانضباط، وقادر على تنظيم وقته، وتحقيق النتائج والممارسة تتيح للطلبة اكتشاف ما في أنفسهم من مواهب، وقدرات لا يعلمونها عن أنفسهم.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال حديثه لقناة اون سبورت، عقب حضور إطلاق دوري مدارس مصر، أن الاهتمام بهذه العوامل والمفاهيم الجيدة بين طلبة مدارسنا في كل المحافظات، وحدوث تفاعل بهذا الشكل، ومن خلال تكنولوجيا جديدة تجعل فرص اكتشاف المواهب أكبر، خاصة أن التطبيقات اللي أعلنت عنها شركة ستادات اليوم، قادرة على كشف العوامل الصحية والبيولوجية في الطالب بشكل مبكر، بحيث يستطيع معرفة مواطن القوة لديه، أو لو هناك مشكلات صحية، يمكنه التعامل معها مبكرًا والتغلب عليها.

وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، لكل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وشركة ستادات، مؤكدًا ثقته على مساهمة إطلاق دوري مدارس مصر في كشف مواهب متعددة، كانت تحتاج لمن يعرفها، خاصة من خلال البيانات التي ستتوفر بالتطبيقات، وأيضًا التفاعل بين الفرق الرياضية.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: سعداء إن بناتنا وأولادنا يمارسون الرياضة، فالإنسان الرياضي سوي، وسليم النفس، ولا يشغل فكره بما يضره، وسعداء من استفادة المشاركين من التفاعل بين الفرق الرياضية، وظهور المواهب من خلال تعاون المعنيين بالأمر.

وشدد الوزير "فوزي" على أن وجود وزراء بنوابهم يدل على أن الحكومة المصرية تقف دعما لهذا المشروع، لافتًا إلى أنه ضمن توجه القيادة السياسية، لأن مباشرة الرياضة مسألة مهمة، ويحرص عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، ويتحدث بشكل مستمر في الاهتمام بالصحة العامة، وعدم زيادة الوزن والاهتمام بالصحة العام

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حديثه قائلًا: "المجتمع المصري مجتمع شاب، والشباب يحتاج توجيه طاقته، والرياضة تجعل الإنسان سوي ومتعاون مع المجتمع، ويتمتع بثقافة قبول الهزيمة، ويمتلك قيمة التواضع عند المكسب"،  مشيدًا بنشاط وزيري الشباب والرياض والتربية والتعليم، وتحقيق كل منهما نجاحات مختلفة في ملفات 
غاية في الأهمية، والحكومة تدعم مشروعاتهما، وتقف خلفها بكل دعم

محمود فوزي المستشار محمود فوزي البرلمان اخبار البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد هيما

إبراهيم سعيد يسخر من آداء الإسماعيلي: لاعيبة بتقلش الباص

لامين يامال

برشلونة يرد على أزمة إصابة لامين يامال وتصريحات فليك

الزمالك

30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف السعيد

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد