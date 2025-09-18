وزير الشئون النيابية: توجيه القيادة السياسية دائمًا الاهتمام بالشباب والصحة العامة

أبدى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سعادته برجوع دوري مدار مصر، مشيرًا إلى أنه يحضر حفل الإطلاق بقبعة التواصل السياسي، وأن العودة لدوري مدار مصر سوف تسفر عن نتائج جيدة، وتشجع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على ممارسة الرياضة، لأنها مهمة والعقل السليم في الجسم السليم، والإنسان الرياضي لجيه التزام وانضباط، وقادر على تنظيم وقته، وتحقيق النتائج والممارسة تتيح للطلبة اكتشاف ما في أنفسهم من مواهب، وقدرات لا يعلمونها عن أنفسهم.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال حديثه لقناة اون سبورت، عقب حضور إطلاق دوري مدارس مصر، أن الاهتمام بهذه العوامل والمفاهيم الجيدة بين طلبة مدارسنا في كل المحافظات، وحدوث تفاعل بهذا الشكل، ومن خلال تكنولوجيا جديدة تجعل فرص اكتشاف المواهب أكبر، خاصة أن التطبيقات اللي أعلنت عنها شركة ستادات اليوم، قادرة على كشف العوامل الصحية والبيولوجية في الطالب بشكل مبكر، بحيث يستطيع معرفة مواطن القوة لديه، أو لو هناك مشكلات صحية، يمكنه التعامل معها مبكرًا والتغلب عليها.

وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، لكل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وشركة ستادات، مؤكدًا ثقته على مساهمة إطلاق دوري مدارس مصر في كشف مواهب متعددة، كانت تحتاج لمن يعرفها، خاصة من خلال البيانات التي ستتوفر بالتطبيقات، وأيضًا التفاعل بين الفرق الرياضية.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: سعداء إن بناتنا وأولادنا يمارسون الرياضة، فالإنسان الرياضي سوي، وسليم النفس، ولا يشغل فكره بما يضره، وسعداء من استفادة المشاركين من التفاعل بين الفرق الرياضية، وظهور المواهب من خلال تعاون المعنيين بالأمر.

وشدد الوزير "فوزي" على أن وجود وزراء بنوابهم يدل على أن الحكومة المصرية تقف دعما لهذا المشروع، لافتًا إلى أنه ضمن توجه القيادة السياسية، لأن مباشرة الرياضة مسألة مهمة، ويحرص عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، ويتحدث بشكل مستمر في الاهتمام بالصحة العامة، وعدم زيادة الوزن والاهتمام بالصحة العام

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حديثه قائلًا: "المجتمع المصري مجتمع شاب، والشباب يحتاج توجيه طاقته، والرياضة تجعل الإنسان سوي ومتعاون مع المجتمع، ويتمتع بثقافة قبول الهزيمة، ويمتلك قيمة التواضع عند المكسب"، مشيدًا بنشاط وزيري الشباب والرياض والتربية والتعليم، وتحقيق كل منهما نجاحات مختلفة في ملفات

غاية في الأهمية، والحكومة تدعم مشروعاتهما، وتقف خلفها بكل دعم