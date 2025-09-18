قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
الإعلام وتنمية الأسرة المصرية: ورشة عمل لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ورشة عمل بعنوان “الإعلام وتنمية الأسرة المصرية”، لتعزيز دور الإعلام في نشر الرسائل السكانية والصحية، ودعم أهداف رؤية مصر 2030. شهدت الورشة حضور نخبة من الإعلاميين والمراسلين الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا حيوية مثل تنظيم الأسرة، المباعدة بين الولادات، الرضاعة الطبيعية، والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، مع التركيز على مواجهة الشائعات والمفاهيم المغلوطة والأعراف الاجتماعية التي تعيق وصول المعلومات الصحيحة إلى الأسر، والتي تؤثر سلبًا على صحة الأمهات والأطفال.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن الورشة تهدف إلى تمكين الإعلاميين بالمعلومات اللازمة لدعم الأسرة المصرية في قضايا مثل تقليل الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز أهمية أول 1000 يوم في حياة الأم والطفل، وترسيخ الحقوق الإنجابية المبنية على الأدلة العلمية لمواجهة التحديات السكانية، كما تسعى إلى تعزيز الحوار بين وسائل الإعلام والجهات المعنية لنشر مفهوم الأسرة السليمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأكد أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي العام، مما يتطلب استخدام لغة دقيقة ومصطلحات معتمدة لنقل المعلومات بشكل مهني يدعم اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية ونقل المعلومات بدقة. واستعرضت الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي انطلقت يناير 2025، والتي تعتمد على 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية والتعليم، مع تقسيم المحافظات إلى مناطق خضراء (أعلى من 70%)، صفراء (50-70%)، وحمراء (أقل من 50%) بناءً على المؤشرات. وتهدف الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1% بحلول 2027.

نجاح مبادرة “الألف يوم الذهبية

وأبرزت “الألفي” نجاح مبادرة “الألف يوم الذهبية” في خفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتحسين الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة، مع تقديم خدمات المشورة الأسرية وتطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثي الولادة، والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، وأكدت أن المبادرة تركز على الرعاية المتكاملة من الحمل حتى عامين للطفل، لضمان صحة الأم والطفل وبناء أسرة قوية تدعم التنمية المستدامة.

بدورها، أكدت السيدة جيرمين حداد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الشراكة مع الوزارة والمجلس القومي للسكان تهدف إلى تعزيز الرسائل الإعلامية حول الصحة الإنجابية، مع التركيز على تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية، والتوعية بأهمية “الألف يوم الذهبية”. وأشارت إلى أن الاستثمار في صحة الأمهات والأطفال يعزز كفاءة النظام الصحي، مؤكدة دور الإعلام في تبسيط الرسائل لدعم الممارسات الإيجابية ورفاهية المجتمع.

الإعلام الصحة الإنجابية 2030 رؤية مصر 2030 الصحفيين

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

التخطيط والتنمية الاقتصادية

التخطيط و الشباب والرياضة تطلقان فعاليات التصويت الإلكتروني لنادي الزهور بمشاركة النيابة الإدارية

وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي

وزير قطاع الأعمال: تحسين الخدمات المقدمة لعملاء "النصر للإسكان والتعمير" وحل القضايا العالقة

وزير الاسكان

وزير الإسكان: 75 قطعة أرض "بيت وطن" جاهزة لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

