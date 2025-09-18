الإعلام وتنمية الأسرة المصرية: ورشة عمل لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ورشة عمل بعنوان “الإعلام وتنمية الأسرة المصرية”، لتعزيز دور الإعلام في نشر الرسائل السكانية والصحية، ودعم أهداف رؤية مصر 2030. شهدت الورشة حضور نخبة من الإعلاميين والمراسلين الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا حيوية مثل تنظيم الأسرة، المباعدة بين الولادات، الرضاعة الطبيعية، والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، مع التركيز على مواجهة الشائعات والمفاهيم المغلوطة والأعراف الاجتماعية التي تعيق وصول المعلومات الصحيحة إلى الأسر، والتي تؤثر سلبًا على صحة الأمهات والأطفال.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن الورشة تهدف إلى تمكين الإعلاميين بالمعلومات اللازمة لدعم الأسرة المصرية في قضايا مثل تقليل الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز أهمية أول 1000 يوم في حياة الأم والطفل، وترسيخ الحقوق الإنجابية المبنية على الأدلة العلمية لمواجهة التحديات السكانية، كما تسعى إلى تعزيز الحوار بين وسائل الإعلام والجهات المعنية لنشر مفهوم الأسرة السليمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأكد أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الوعي العام، مما يتطلب استخدام لغة دقيقة ومصطلحات معتمدة لنقل المعلومات بشكل مهني يدعم اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية ونقل المعلومات بدقة. واستعرضت الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي انطلقت يناير 2025، والتي تعتمد على 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية والتعليم، مع تقسيم المحافظات إلى مناطق خضراء (أعلى من 70%)، صفراء (50-70%)، وحمراء (أقل من 50%) بناءً على المؤشرات. وتهدف الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1% بحلول 2027.

نجاح مبادرة “الألف يوم الذهبية

وأبرزت “الألفي” نجاح مبادرة “الألف يوم الذهبية” في خفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتحسين الرضاعة الطبيعية والولادة الآمنة، مع تقديم خدمات المشورة الأسرية وتطوير الحضانات لتقليل وفيات حديثي الولادة، والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية، وأكدت أن المبادرة تركز على الرعاية المتكاملة من الحمل حتى عامين للطفل، لضمان صحة الأم والطفل وبناء أسرة قوية تدعم التنمية المستدامة.

بدورها، أكدت السيدة جيرمين حداد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الشراكة مع الوزارة والمجلس القومي للسكان تهدف إلى تعزيز الرسائل الإعلامية حول الصحة الإنجابية، مع التركيز على تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية، والتوعية بأهمية “الألف يوم الذهبية”. وأشارت إلى أن الاستثمار في صحة الأمهات والأطفال يعزز كفاءة النظام الصحي، مؤكدة دور الإعلام في تبسيط الرسائل لدعم الممارسات الإيجابية ورفاهية المجتمع.