قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا

مكتب صحة دشنا
مكتب صحة دشنا
يوسف رجب

أوضحت المعلومات الأولية، فى واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بمحافظة قنا، عن أن تفاصيل الواقعة بدأت تتكشف عندما توجهت لجنة ثلاثية من صحة قنا، للمتابعة الدورية للمكتب، إلا أن وجود قفل حديدى على إحدى الغرف وبداخلها مرتبة حمراء أثار شكوك اللجنة المكلفة بمتابعة سير العمل بالمكتب.

مفتاح الغرفة

مطالبات ودية من لجنة الصحة، للعاملين بالمكتب فى البداية بفتح الغرفة المغلقة، إلا أن المحاولات قوبلت بمحاولات بائسة لإقناع اللجنة بتغيب المدير عن العمل ومعه مفتاح الغرفة، ومن بعدها تغيب الموظف المسئول عن الغرفة بحجة وجود عهد وأوراق، لكن اللجنة أصرت على موقفها بكشف غموض الغرفة المغلقة كإجراء طبيعى وحرصًا على المال العام.

بعد محاولات مستميتة لإقناع اللجنة بأن الغرفة ليس بها ما يستدعي الفتح، اتخذت اللجنة قرارها بالتنسيق مع قيادات المديرية بكسر القفل الحديدى وفتح الغرفة المغلقة لمعرفة ما يدور بداخلها، ليفاجىء أعضاء اللجنة الثلاثية بمرتبة حمراء تخفى أسفلها تفاصيل وحكايات غامضة، ويفاجىء الجميع بأن المرتبة ما هى إلا ستار لحفرة عميقة تخفى أسفلها عمليات مشبوهه.


سرداب بعمق 20 مترا

بمتابعة عمليات الفحص والتفتيش، اكتشفت اللجنة أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل الغرفة المغلقة، وسرداب بعمق 20 متراً، مع مروحة وأسلاك كهربائية لإنارة الحفرة والتهوية عليهم أثناء عمليات الحفر، ما أشار إلى وجود أعمال تنقيب.


ورغم تلعثم جميع العاملين ومحاولاتهم لتضليل اللجنة واختلاق الأكاذيب، وإغلاق هواتفهم، إلا أن الحفرة والأدوات المضبوطة كان خير شاهد على ما يحدث فى الخفاء، ودليل دامغ على أعمال التنقيب عن الآثار التى ارتكبها 5 من العاملين بمشاركة 3 آخرين من خارج نطاق العمل.

تداول الواقعة بين العاملين بالمكتب، يكشف كل ساعة عن تفاصيل جديدة وأحداث غريبة شهدتها الغرفة المغلقة لاستخراج ما يحلمون بأنه كنوز أثرية مخفية أسفل جدران المبنى القديم، ويضيف أسماء ومشاركين جدد للقضية التى أصبحت حديث الشارع القنائى، كونها حدثت داخل مبنى حكومي.


إخطار الأمن

دقائق من اكتشاف أسرار الغرفة المغلقة، وكانت التفاصيل على مكاتب قيادات المديرية والأجهزة الأمنية التى هرعت على الفور إلى مكان الواقعة، ليتم التحفظ على المضبوطات والعاملين بالمكتب، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة المثيرة.

اتهامات وراء أخرى ومحاولات للهروب من المسئولية كانت كفيلة بتجميع خيوط الجريمة التى حدث أسفل جدران المبنى الحكومى، ليرتفع بعدها عدد المشاركين فى أعمال التنقيب، ويتضح أن أطرافا من خارج المكتب كانوا ضمن فريق العمل.

التحقيقات مازالت جارية فى مكاتب النيابة العامة مع المتهمين حتى الآن، لكشف الملابسات والتفاصيل، والتى يبدوا أنها لم تكن وليدة الأيام الأخيرة، لتصدر حكمها بحق المتهمين لكى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال بحق ممتلكات الدولة.

قنا مكتب صحة دشنا التنقيب عن الآثار مرتبة حمراء أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

الرئيس الكازاخي يلتقي مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام أعمال «القمة العالمية الثامنة لزعماء الأديان» بالعاصمة أستانا

الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد