شوفته بـ عيني.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني مع الستات والرجالة

داخل محكمة الأسرة توجد العديد من قصص الزوجات، وبينها الكثير من قصص الخيانة الزوجية، إلا أن قصة السيدة الثلاثينية كانت أكثر مأساة حين علمت بأن زوجها متعدد العلاقات غير الشرعية، بل وأنه يمارس تلك العلاقات المحرمة مع السيدات وأيضا الرجال، فما كان منها إلا أن لجأت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع منه.

زوجة في محكمة الأسرة: خاني مع الستات والرجالة

قصة الزوجة الثلاثينية بدأت قبل 13 عاما بعلاقة حب وخطوبة أستمرت قرابة 6 سنوات، ثم زواج رسمي استمر 7 سنوات وأنجبت منه طفلة، إلا أنها كشفت علاقاته غير الشرعية من خلال هاتفه، وتبين لها أنه يمارس الرذيلة مع السيدات والرجال فقررت التقدم بدعوى خلع أمام محكمة الاسرة.

بعد حب وخطوبة 6 سنين وجواز 7 سنين كل ده راح في الهواء.. بهذه الكلمات سطرت السيدة الثلاثينية مأساة زواجها، وداخل محكمة الاسرة سردت مشكلتها بإكتشافها خيانة زوجها لها وممارسة العلاقات غير الشرعية مع السيدات والرجال بدون تمييز.

وتسرد الزوجة الثلاثينية قصتها في محكمة الأسرة قائلة "ارتبطت بزوجي قبل 6 سنوات من الزواج وتمت الخطوبة، وتزوجته داخل شقة كبيرة في أحد الأحياء الراقية، ثم استمر زواجي 7 سنوات أنجبت خلالهم طفلتي، ولأن زوجي ميسور الحال كان ينفق أموال عديدة علينا".

وتضيف الزوجة الثلاثينية في قضيتها داخل محكمة الأسرة، أن زوجها لم يكن رجل قاسي بل إنه كان شخص حنين وكانت كل الأمور متوافقة بيننا ولا يوجد أي نوع من الخلاف في حياتنا، إلا أنه وبعد مرور 7 سنوات على الزواج كانت المفاجأة حين علمت بعلاقاته النسائية المتعددة.

وفجرت الثلاثينية مفاجأة في محكمة الأسرة حين أكدت أنها أثناء تصفحها هاتف زوجها بمحض الصدفة، أكتشفت علاقات زوجها النسائية بل وكانت المفاجأة الأكبر حين علمت بأن هناك علاقات غير شرعية أيضا مع الرجال، وذلك حين شاهدت رسائل أحد أصدقائه في وقت متأخر من الليل، واعتقادها في البداية أنها سيدة وسجلها زوجها باسم رجل حتى لا ينكشف أمره.

واستكملت الزوجة الثلاثينية في دعوى محكمة الأسرة، تتبعت خطوط سير زوجي وخرجت خلفه حتى ذهب إلى فيلا في إحدى المناطق، وحين دخلت إلى المكان شاهدته بنفسي وهو يمارس العلاقات المحرمة مع رجل، وفكرت أن أبلغ عنهم وعن علاقاتهم ولكن قررت الصمت بسبب طفلتي.

وتنهي السيد حديثها بأنها حضرت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها، قائلة "حاول زوجي مرات ومرات العودة وطلب فرصة جديدة، وادعى بأن علاقاته عبارة عن مرض لا يستطيع العلاج منه، ولكن الحقيقة التي اكتشفتها بأنه يبحث وراء شهواته وغرائزه الشيطانية".