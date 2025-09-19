كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة حبس أخطر مزور للعملات الأجنبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (عملات أجنبية "مقلدة" – مبلغ مالى - الأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.