إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة: نحلم بمناطق صناعية نظامية.. ونعمل على استكمال مرافقها

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تطوير المناطق الصناعية، للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب ابوساعد داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية بالإضافة إلى المساهمة فى ادخال المرافق ورفع كفاءة الانارة والبنية التحتية بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال لقاء مع صدى البلد، أن هناك تعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال شراكة اقتصادية وتنموية مع محافظة الجيزة لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين والمصنّعين بأقل فائدة بنكية ممكنة لدعم جهود تقنين أوضاعهم وكذلك توفير التمويل اللازم للتوسعات بالمصانع وخطوط الإنتاج ومصروفات التشغيل.

كان قد التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بعدد من المستثمرين و المصنعين بالمناطق الصناعية بعرب ابوساعد بالصف وجرزا بالعياط وممثلى البنك الاهلى المصرى لعرض وبحث عرض البنك منح المستثمرين والمصنعين قروض ميسرة لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وانشطتهم  وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

كما استمع المحافظ خلال اللقاء إلى شكاوى ومعوقات المستثمرين والمصنّعين داخل المناطق الصناعية حيث وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة دراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عملية لها بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا.

وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الجادة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وأبناء المحافظة.

محافظ الجيزة مصانع المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب ابوساعد منظومة الاقتصاد الرسمي البنك الأهلي قروض ميسرة محافظة الجيزة

