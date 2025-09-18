قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لبلبة في عرض غنائي لدعم ذوي الهمم في ملتقي أولادنا

الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة لبلبة في عرض غنائي  لدعم ذوي الهمم في ملتقي اولادنا

شهد العرض الغنائي بهجة و رقص و غناء في أغنية دنيا احلي و تفاعل كبير من ذوي الهمم مع النجمة لبلبة 

حرص على الحضور العديد من النجوم و الشخصيات العامة  رانيا فريد شوقي ، ميدو عادل ، بطلة فيلم سنو وايت مريم ، مينا أبو الدهب ، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ،   وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي ، حمزة العيلي

يذكر أن مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي الهمم، برئاسة سهير عبد القادر، أعلنت تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم، التي تحمل شعار "لونها بالفرحة"، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


وأضافت أن الملتقى وصل إلى مرحلة النجاح وحقق أحلام أولادنا وضيوفهم من مختلف دول العالم، نتيجة رعاية واهتمام الدولة المصرية العظيمة، إضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء، خاصة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وقطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية ومركز الهناجر للفنون، جنبًا إلى جنب مع كل الوزارات الراعية: التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الداخلية والخارجية، قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المجلس القومي للمرأة للأمومة والطفولة، وفريق عمل المؤسسة.

كما تم الإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي الهمم، والتي تكرم 8 شخصيات لعبت دورًا هامًا في دعم أصحاب الهمم، وهم: النجم محمد صبحي عن تقديمه أدوارًا للنماذج من ذوي الهمم، وأعماله التي تهدف إلى تنمية المجتمع.

النجمان مجدي كامل ومها أحمد عن تجربتهما كنماذج من أولياء أمور ذوي الهمم.

اخبار الفن نجوم الفن لبلية

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

تنسيق الجامعات

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ومدارس النيل الثانوية الدولية

وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد