روان أبو العينين تكشف تفاصيل خطيرة عن مرض متلازمة ريت للأطفال

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن “متلازمة ريت للأطفال”، هي متلازمة اضطراب عصبي وتصيب الأطفال بحالة واحدة من 15 ألف حالة نتيجة طفرة جينية.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الطفل يكون طبيعيا في أول عام من الولادة، وتبدأ الأعراض بعدم القدرة على استخدام اليدين وصعوبة في المشي ومشاكل في النطق، ويشعر الطفل بأنه سجين داخل جسده.

وتابعت أن المتلازمة تسبب مشاكل في العمود الفقري وفقدان النطق، مؤكدة أنه في مصر رغم ان المرض ليس مسجلا رسميا، الا أن الجمعيات الأهلية والأطباء المتخصصين في طب الاطفال أكدوا على رصد عشرات الحالات خاصة في القاهرة والإسكندرية.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن هناك أطباء وصفوا المرض بأنه صامت ويهز حياة الأسرة.

