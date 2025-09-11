روان أبو العينين تكشف تفاصيل هجوم إسرائيل على قطر

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أنه تسبب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في أزمة جديدة، مشيرة إلى أنه كان هناك اجتماعات لمسئولين قطريين مع قيادات من حماس الذين نجوا بعد أن غادروا القاعة وتركوا هواتفهم المحمولة داخلها.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن صحيفة أمريكية اكدت أن العملية اعتمدت على مراقبة الهواتف المحمولة لقادة حماس، بينما وصفت صحف غربية أن الهجوم الإسرائيلي سابقة خطيرة في استهداف وسطاء على دولة صديقة لواشنطن.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة وصفت بأنها الأكثر جرأة خارج غزة، مؤكدة أن الاستهداف تم داخل العاصمة القطرية الدوحة وسط جهود الوساطة لوقف الحرب.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن قطر اكدت أن الهجوم تعد صارخ لسيادتها، فيما أدانت مصر الحادث وحملت إسرائيل كامل المسئولية عن التصعيد، وأكدت أن ضرب الوسطاء يؤدي لعرقلة الهدنة والمفاوضات.

