رئيس الوزراء : علاقات مصر مع السعودية استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق ومتانة العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من الثوابت المصرية، مشددا على أنها علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير، وتشاركنا في العديد من القضايا والتحديات، وتوافق الرؤى في التعامل مع هذه التحديات التي أصبحت تواجه الأمة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي ، مساء اليوم، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمناقشة عددٍ من ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من ذلك، تطرَّق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المشترك، والممتد تاريخيًا، بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات في الفترة المُقبلة، بما يُحقق مصلحة البلدين الشقيقين، ولا سيّما في إطار المصير المشترك الذي يربط بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة قيام صندوق الاستثمارات السعودي، خلال المرحلة المقبلة، بحزمة من الاستثمارات في مصر؛ في مجالات : السياحة، والصناعة، والعقار، وذلك بالشراكة مع الدولة المصرية، وفي إطار البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة المصرية.

وأوضح أنه تمت مناقشة كذلك أهمية أن تكون الشراكة في المشروعات المُقرر الاستثمار فيها بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.