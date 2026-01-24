محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع مسئولي الشركة التابعة للهيئة القومية للطرق والكباري، والمُسند إليها تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية لكوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة.

وأوضح مسئولو الشركة أنه تم الانتهاء من كشط جميع طبقات الأسفلت المعيبة بالبلاطة العلوية للكوبري، وصولًا إلى طبقات الخرسانة المسلحة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، مع الالتزام الكامل بتطبيق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة في إصلاح الكباري، واشتراطات السلامة والأمان، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وشدّد المحافظ على عبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق، بضرورة التنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والإصلاح، مع الإلتزام بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة بمحيط الكوبري، موجهاً بغلق المرور أسفل الكوبري مؤقتًا لحين الإنتهاء من أعمال التكسير وكشط طبقات الأسفلت، وفتح محاور مرورية بديلة بدلاً من المرور أسفل الكوبري لحين إنتهاء الأعمال فجر اليوم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى جهده للإنتهاء من أعمال صيانة كوبري الصاغة في أسرع وقت ممكن، نظرًا لما يمثله من محور مروري هام يخدم مدينة الزقازيق والمناطق المحيطة بها.