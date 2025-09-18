تطوير مستمر لمناهج كليات الزراعة.. نقيب الزراعيين: المشروعات القومية تعتمد على الزراعة الذكية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن التعليم الزراعي يمثل حجر الأساس في دعم خطط الدولة الزراعية والتنموية سواء على مستوى ما قبل الجامعة أو التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 28 كلية زراعة و4 كليات متخصصة في الثروة السمكية إلى جانب كليات أخرى بالجامعات الأهلية والخاصة، ويخرج عنها سنوياً آلاف الخريجين الحاصلين على بكالوريوس الزراعة.

وأوضح خليفة، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن التوجه الحكومي الحالي والمشروعات القومية الكبرى يعتمد بشكل متزايد على الزراعة الذكية والحديثة، وهو ما استلزم إعادة النظر في المناهج الدراسية بكليات الزراعة لتواكب احتياجات سوق العمل.

وكشف نقيب الزراعيين عن اعتماد لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات أربعة برامج جديدة تشمل الزراعة المحمية المرتبطة بالمشروع القومي للزراعات المحمية، وبرنامج التصنيع الزراعي، وبرنامج سلامة الغذاء، إضافة إلى برنامج خاص بالثروة السمكية، مؤكدًا أن عملية تطوير المناهج مستمرة لضمان إعداد خريج قادر على تلبية متطلبات السوق الحالية، بعيداً عن النمط التقليدي لخريجي العقود الماضية.