24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كلوب بروج يلقن موناكو درسًا قاسيًا برباعية في افتتاح دوري الأبطال

كلوب بروج
كلوب بروج
حمزة شعيب

استهل نادي كلوب بروج البلجيكي مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على حساب ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب جان بريدل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.


رباعية بلجيكية وحضور فاتي
دخل كلوب بروج المواجهة بقوة، وحسم الشوط الأول بثلاثية سريعة حملت توقيع نيكولو تريسولدي (32)، رافائيل أونيديكا (39)، وهانز فاناكين (42).


وفي الدقيقة 75 أضاف دياخون الهدف الرابع، قبل أن يسجل الإسباني أنسو فاتي هدف موناكو الوحيد في الوقت بدل الضائع (90+1)، ليوقع على أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق الفرنسي بعد انتقاله من برشلونة، وهو أول هدف له منذ 679 يوماً.


مينيوليه يخطف الأضواء
شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تألق الحارس سيمون مينيوليه الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يغادر الملعب مصاباً عند الدقيقة 19.


وأصبح مينيوليه (37 عاماً و196 يوماً) سادس أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في دوري الأبطال (باستثناء ركلات الترجيح)، وأكبرهم منذ الاسكتلندي ألان ماكجريجور مع رينجرز أمام نابولي عام 2022.



عرفت بعثة موناكو بعض المتاعب قبل اللقاء، بعدما تعطلت الطائرة الخاصة بالفريق نتيجة عطل فني في نظام التكييف، ما تسبب في تأجيل السفر إلى بلجيكا.



أكد المدرب النمساوي آدي هوتر أن إشراك فاتي كبديل كان جزءاً من خطة مدروسة لإعداده بدنياً تدريجياً وحمايته من مخاطر الإصابات.



بهذا الفوز العريض، وجّه كلوب بروج رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة، في وقت بات موناكو مطالباً بإعادة ترتيب أوراقه سريعاً قبل الجولات القادمة.

كلوب بروج موناكو دوري أبطال أوروبا

