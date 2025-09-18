كلوب بروج يلقن موناكو درسًا قاسيًا برباعية في افتتاح دوري الأبطال

استهل نادي كلوب بروج البلجيكي مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار كبير على حساب ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب جان بريدل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.



رباعية بلجيكية وحضور فاتي

دخل كلوب بروج المواجهة بقوة، وحسم الشوط الأول بثلاثية سريعة حملت توقيع نيكولو تريسولدي (32)، رافائيل أونيديكا (39)، وهانز فاناكين (42).



وفي الدقيقة 75 أضاف دياخون الهدف الرابع، قبل أن يسجل الإسباني أنسو فاتي هدف موناكو الوحيد في الوقت بدل الضائع (90+1)، ليوقع على أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق الفرنسي بعد انتقاله من برشلونة، وهو أول هدف له منذ 679 يوماً.



مينيوليه يخطف الأضواء

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تألق الحارس سيمون مينيوليه الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يغادر الملعب مصاباً عند الدقيقة 19.



وأصبح مينيوليه (37 عاماً و196 يوماً) سادس أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في دوري الأبطال (باستثناء ركلات الترجيح)، وأكبرهم منذ الاسكتلندي ألان ماكجريجور مع رينجرز أمام نابولي عام 2022.





عرفت بعثة موناكو بعض المتاعب قبل اللقاء، بعدما تعطلت الطائرة الخاصة بالفريق نتيجة عطل فني في نظام التكييف، ما تسبب في تأجيل السفر إلى بلجيكا.





أكد المدرب النمساوي آدي هوتر أن إشراك فاتي كبديل كان جزءاً من خطة مدروسة لإعداده بدنياً تدريجياً وحمايته من مخاطر الإصابات.





بهذا الفوز العريض، وجّه كلوب بروج رسالة قوية لمنافسيه في المجموعة، في وقت بات موناكو مطالباً بإعادة ترتيب أوراقه سريعاً قبل الجولات القادمة.