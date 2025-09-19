قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الوادي الجديد| المحافظ يتفقد سكن الطالبات المميز بالخارجة.. وإطلاق مبادرة صحح مفاهيمك

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد سكن الطالبات المميز بالخارجة

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع وحدات سكن الطالبات المميز التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث أشاد بالتجهيزات الموجودة بالوحدات السكنية؛ لتوفير إقامة مميزة متكاملة الخدمات للطالبات المغتربات، والتي تم تصميمها على ٥ طوابق تشمل ٢٠ وحدة تتسع ل ١٠٠ طالبة، والتي يخصص عائدها لصالح دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي، موجّها بتخصيص إدارة إشرافية للمقر والتأكد من إجراءات السلامة والحماية المدنية بكل وحدة.

إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد لدعم التنمية المجتمعية


دعا اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعضاء المجلس التنفيذي عدا رؤساء المراكز وجميع العاملين بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، لحضور فعاليات إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك".

وأكد الزملوط، أنه سيجرى إطلاق المبادرة رسميا خلال الاجتماع سيعقد الأحد المقبل 21 سبتمبر الجاري، الساعة 11 صباحًا، بقاعة المشير طنطاوي (قاعة المؤتمرات) بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة  تأتي في إطار سعي المحافظة إلى تعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى العاملين وأفراد المجتمع المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان ودعم التنمية المجتمعية.

ولفت المحافظ، إلى أنه سيجري خلال الاجتماع الإعلان عن  محاور المبادرة وأهدافها، باعتبارها أداة توعوية تساهم في رفع مستوى الثقافة المجتمعية وتوجيه الطاقات نحو الإيجابية والإنتاج، مبينا أنه بهذا تُواصل المحافظة خطواتها نحو بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وكيل تعليم الداخلة يناقش آخر استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد

عقد أيمن أحمد حنفى مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد اجتماعا موسعا مع مدراء المدارس بجميع المراحل، وذلك بحضور سعد حافظ وكيل الإدارة ومدراء الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام فى إطار توجيهات الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، بالجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الموضوعات الهامة لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو معوقات، حيث تم التوجيه بتكثيف المتابعات الميدانية والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد وسرعة الانتهاء من تنفيذ النشرات لسد العجز فى جميع التخصصات بجميع المدارس والالتزام بالزى المدرسى حتى يظهر الجميع بصورة حضارية وتنفيذ البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب دون المستوى.

كما وجه مدير تعليم الداخلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كل سبل الدعم النفسى والمعنوى للطلاب والمعلمين، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى لتوفير بيئة تعليمية آمنة للجميع وتنفيذ عمليات التشجير وأهميتها فى ظهور المدرسة بمظهر حضارى ومشرف.

