ياسر ريان: الزمالك قادر على الفوز بالدوري بشرط.. والجزار أفضل مدافع في مصر

أكد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مشكلة الزمالك في مشواره ببطولة الدوري الممتاز تكمن في فقدان النقاط خلال المباريات السهلة، وهو ما يعرقل مسيرة الفريق نحو المنافسة على اللقب.

وقال ريان في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" إن الزمالك يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لحصد بطولة الدوري هذا الموسم، ولكن بشرط الحفاظ على الاستمرارية وتجنب خسارة النقاط في المواجهات التي تبدو سهلة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن مستويات الأندية في الدوري متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يجعل كل مباراة بمثابة اختبار حقيقي لأي فريق يسعى لتحقيق البطولة.

وعن عبدالله السعيد، أوضح ريان أن اللاعب يدرك جيدًا قيمة القميص الذي يرتديه حالياً مع الزمالك، مشيراً إلى أنه صنع تاريخاً كبيراً مع الأهلي قبل الانتقال إلى بيراميدز، حيث تألق بشكل لافت، ليواصل تميزه حالياً بقميص الزمالك كأحد أبرز نجوم الفريق.

كما أشاد ياسر ريان بقدرات عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، مؤكداً أنه من أفضل المدافعين في مصر حالياً، ولديه مستقبل كبير في الكرة المصرية.