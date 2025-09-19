قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم

قوات الاحتلال تغلق معبر الكرامة من الاتجاهين

معبر الكرامة
معبر الكرامة
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت صباح الجمعة، معبر الكرامة الفلسطيني بالاتجاهين.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة، وأجبر حافلات المغادرين على العودة إلى الاستراحة في مدينة أريحا.

فيما دعت المعابر والحدود الفلسطينية المسافرين إلى تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة أكثر.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن يعمل المعبر اليوم الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

فيما بدأت الأجهزة الرسمية الأردنية تحقيقًا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر الخميس على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين والتي يدينها الأردن ويرفضها ويعدها خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وشددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى.

كما بينت الوزارة أنها تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن.

وكانت 22 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، والتي أتاحت تسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومكنت الأردن من أن يوفر خط إمداد رئيسي للمساعدات لقطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية سببها ويفاقمها العدوان.

وشدّد البيان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريًّا والتوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإطلاق تحرك دبلوماسي فاعل وفوري لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده.

ونبه البيان إلى أن السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقًا لإيصال المساعدات إلى غزة.

معبر الكرامة قوات الاحتلال جسر الملك حسين الأردن قطاع غزة

