جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
رياضة

الكشف عن مقر مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة أنه سيخوض مباراته المرتقبة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان حامل اللقب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك، والذي يتسع لـ 55,926 متفرجًا، في الأول من أكتوبر.

واستهل برشلونة، مشواره على أرضه في الدوري الإسباني ضد فالنسيا أمام 6000 مشجع فقط في ملعب يوهان كرويف، الواقع ضمن مجمع سانت خوان ديسبي التدريبي، يوم الأحد.

ويعد ملعب "كامب نو" معقل برشلونة لكن أعمال تجديد تأخرت تسعة أشهر عن موعدها المحدد، كما أن حفل بوست مالون ترك ملعب لويس كومبانيس في حالة سيئة، ليضطر يلجأ إلى ملعب يوهان كرويف.

وصرح برشلونة في بيان: "يواصل النادي العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح كامب نو في الأشهر المقبلة".

وواصل: "يود نادي برشلونة لكرة القدم أن يشكر أعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم طوال هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى كامب نو الجديد مع سبوتيفاي".

لعب برشلونة في ملعب لويس كومبانيس في موسمي 2023-2024 و2024-2025 أثناء أعمال التجديد في كامب نو.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الأندية يجب أن تلعب، من حيث المبدأ، جميع مباريات دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب بدءًا من مرحلة الدوري، لذلك سيخوض مباراة باريس على ملعب لويس كومبانيس.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة

