جامعة حلوان مستعدة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025–2026
صواريخ بانتسير.. وحش روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
فوز متحف قصر محمد علي بالمنيل بالمركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025
400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية
أول تعليق من مدرب تشيلسي قبل مواجهة مانشستر يونايتد
جوارديولا يمتدح هالاند ويقلل من استثمارات أرسنال قبل القمة المرتقبة
يوسف أبو كويك: المنظومة الصحية في غزة تنهار والغارات الإسرائيلية تمتد جنوبًا
المسؤولية الطبية.. الحصول على موافقة المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل
برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
ألونسو يشيد فينيسيوس.. ويتحدث عن أوراق ريال مدريد قبل مواجهة إسبانيول

ألونسو
ألونسو
إسلام مقلد

أكد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه يتطلع لتقديم أداء متوازن ومستقر عندما يواجه إسبانيول غداً في إطار منافسات الدوري الإسباني، مشددًا على أهمية السيطرة على فترات أطول من زمن اللقاء لمنح اللاعبين الثقة والاستقرار النفسي.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "خضنا العديد من المباريات التي تأثرت بالظروف وخاصة البطاقات الصفراء، لكني آمل أن نتمتع غداً بشعور السيطرة لفترات أطول. أريد من اللاعبين أن يبدعوا ويقدموا كرة مستقرة لأن ذلك سينعكس إيجابًا على الحالة الذهنية للفريق".

وتطرق المدرب الإسباني إلى الحديث عن أبرز عناصر ريال مدريد قائلاً: "هناك العديد من اللاعبين المهمين في هذا الفريق من حيث المستوى والخبرة والسجل الحافل، مثل فينيسيوس، بيلينجهام، فالفيردي، تشواميني، هويسن، وجولر. لا أريد الدخول في تصنيفات أو مقارنات الآن، لكني أقدر الجميع بشدة وأريد أن يشعر كل لاعب بأهميته في المجموعة".

وحول جاهزية النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أوضح ألونسو: "رأيته بالأمس، لم يكن الوقت مناسباً للحديث معه كثيرًا. تحدثنا قليلاً اليوم، لكن لم يمض سوى خمس مباريات في الدوري، لا يزال الطريق طويلاً، والبطولة أشبه بماراثون يمتد حتى مايو. علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

كما سلط الضوء على دور الفرنسي إدواردو كامافينجا قائلاً: "هو لاعب وسط متكامل، يستطيع اللعب في مراكز متعددة مثل فالفيردي، لكنني أراه أكثر كلاعب وسط تقليدي أو متنوع القدرات. قد نرى كامافينجا إلى جانب بيلينجهام غداً رغم أنهما لم يتدربا سوى لبضع دقائق".

وعن رودريجو وفينيسيوس أوضح المدرب: "رودريجو يمنحنا جودة إضافية وقدرة على التقدم للأمام والقيام بالثنائيات، وفينيسيوس يمتلك ذلك أيضًا سواء كأساسي أو بديل، وتأثيره دائمًا ممتاز".

وفي ختام حديثه، علّق ألونسو على قرار إيقاف دين هويسن قائلاً: "هذا القرار لم يفاجئني، لكن كنت أتمنى أن يكون مختلفًا. غيابه خسارة بالنسبة لنا خاصة بعدما غاب عنا 60 دقيقة أمام ريال سوسيداد في ملعب أنويتا. إذا تم الاعتراف بالخطأ، فمن المفترض أن تكون له عواقب، لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك، لذا سنتركه الآن".

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيول

