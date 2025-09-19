قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع القنصل السعودي تعزيز التعاون الأكاديمى

وفد سعودي يزور جامعة الاسكندرية
وفد سعودي يزور جامعة الاسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، يرافقه الدكتور منصور الخثلان، الملحق الثقافى السعودى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية والثقافية التى تهم الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور قنصوة عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطلاب الوافدين، بما يوفر بيئة تعليمية ومعيشية داعمة تساعدهم على التفوق والنجاح.

كما دعا رئيس الجامعة إلى تشجيع الطلاب السعوديين للاستفادة من الدرجات العلمية المزدوجة التى تنفذها الجامعة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، مؤكداً أن هذه البرامج تمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية في سوق العمل العالمى، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة من الخبرات والمعارف الدولية.

ولفت قنصوة، أن الجامعة تعتزم تنظيم لقاءات دورية للتعريف ببرامجها الدولية وأفرعها خارج مصر.

 ومن جانبه، أشاد السفير مزيد بن محمد الهويشان بمستوى التعليم فى جامعة الإسكندرية، مؤكداً أن خريجى كلية الطب من الطلاب السعوديين يحققون نسب نجاح مرتفعة في اختبارات هيئة التخصصات الصحية بالمملكة من المحاولة الأولى، وهو ما يعكس جودة وريادة التعليم بالجامعة.

كما أعرب عن تقديره لإدارة الجامعة لاهتمامها بالطلاب الوافدين، وأكد علي متانة وقوة العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى تنعكس إيجاباً على التعاون الأكاديمي والتعليمى والبحثي، وتسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

