لنا لقاء سري.. إيناس الدغيدي تكشف عن صورة زوجها لأول مرة

نشرت المخرجة إيناس الدغيدي، صورتها مع زوجها أحمد، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وذلك بعد عقد قرانهما مؤخرًا.

وكتبت إيناس الدغيدي، تعليقًا طويلًا على صورتها مع زوجها، قائلة: «أصدقائي الغالين.. كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا ولكن للاسف تحول هذا الفرح الي موجه من الانتقادات والسخريه من السوشيال ميديا.. والتنمر لمعني جميل في الحياه.. ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان».

وأضافت إيناس الدغيدي: «لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي علي العائلة فقط.. لكم اصدقائي كل المحبه …ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب .. ايناس & احمد».

زواج إيناس الدغيدي

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان ترددت انباء عن زواجها من شخص مصري يعيش في روسيا، وانتشرت دعوة لحفل زفافها.

المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًا بحسب ما اعلنت في احدي البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب اسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة حبيبة، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا بسبب الملل الزوجي بحسب تصريحاتها.

عدد زيجات إيناس الدغيدي:

الزوج الاول للمخرجة إيناس الدغيدي كان مسيحي الديانه، وقد اعتنق الدين الاسلامي من اجل الزواج منها، وقد رفض والدها حضور عقد القراءن، حيث كشفت في احدي حوارتها التليفزيونية ان طليقها لم يدخل منزل والدها الا في جنازته.