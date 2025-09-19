طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن حجم القلق الإسرائيلي تجاه الجبهة المصرية، مؤكدًا أن إسرائيل تخشى أي مواجهة محتملة مع مصر بسبب القوة العسكرية والاستعدادات الشاملة للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف طارق فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل تروج داخليًا لهاجس الدولة المصرية القوية، مع متابعة مستمرة لتعزيزات الجيش المصري والأنفاق تحت قناة السويس، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس إدراك الإسرائيليين لقدرات مصر وقدرتها على الردع المباشر.



خطاب الرئيس السيسي في الدوحة

وأشار فهمي إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدوحة، أزعج الجانب الإسرائيلي، خاصة في طريقة مخاطبته للشعب الإسرائيلي مباشرة حول أمنه ومعاهدات السلام، مؤكدًا أن مصر حريصة على استمرارية معاهدة السلام لكنها مستعدة لأي سيناريو.

وأوضح أن الجيش المصري على أهبة الاستعداد، بينما الهدف الأساسي لمصر هو منع أي تصعيد، والحفاظ على التوازن الأمني في المنطقة، وليس الدخول في حرب.

وأكد فهمي أن التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى، وليس نتنياهو فقط، تدرك قوة مصر، وتخشى أي تجاوز قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة، موضحًا أن الموقف المصري يمثل رسالة واضحة للعدو بأن الصبر لن يكون مفتوحًا أمام أي تصرف غير مسؤول.