طارق فهمي: المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تسعى حاليًا لحل الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل مسؤولية أخلاقية وقومية كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل أولوية وطنية بالنسبة لها.

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر أظهرت قوتها العسكرية عبر تدريبات ومناورات واسعة، ورسائل معلنة للقوى الإقليمية، بما يؤكد جاهزية الجيش المصري وانتشاره الكامل في سيناء، لضمان حماية الحدود ومنع أي تجاوزات.

التطورات المصرية

وأوضح فهمي أن المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق، مشيرًا إلى أن الأوضاع الداخلية في إسرائيل لا تسمح بخوض مواجهة ممتدة مع جيش نظامي كبير مثل الجيش المصري، وأن القوات المسلحة المصرية أرسلت رسائل واضحة بعدم السماح بأي اعتداء على الحدود المصرية.

الحفاظ على الأمن القومي

وأكد أن مصر تعمل وفق استراتيجية مسؤولة، هدفها استقرار الإقليم والحفاظ على الأمن القومي، مع الحفاظ على قوة الردع، مضيفًا أن أي محاولة للاختبار بالقوة الإسرائيلية ستقابل استعدادًا كاملًا ومباشرًا من الجيش المصري.

وأشار فهمي إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك مناورات النجم الساطع، تعكس إدراك الولايات المتحدة لأهمية مصر الإقليمية، وأن مصر تتمتع بدور محوري في استقرار الشرق الأوسط.