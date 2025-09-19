نيكول سابا وسماح أنور في حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

حرص النجوم سماح أنور، نيكول سابا، ماغي بو غصن، وأحمد رزق على حضور الدورة الـ22 من حفل توزيع جوائز «دير جيست» الذي أُقيم اليوم الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع.

كما حضر الحفل عدد من النجوم، منهم انتصار، نوليا مصطفى، نجلاء بدر، ماغي بو غصن، أنوشكا، رباب ممتاز، مصطفى عماد، والإعلامية نهال طايل.

حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

من المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية، إلى جانب توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في مجالات السينما والدراما والغناء، إضافة إلى توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

كما سيحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز «دير جيست» لعام 2025، أبرزهم ريهام عبد الغفور، هنا الزاهد، صابرين، خالد زكي، كريم فهمي، وغيرهم من النجوم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز «دير جيست» النهائية لهذا العام في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تُمنح الجوائز في كل تصنيف، من بينها: أفضل ممثل وممثلة، أفضل مذيع ومذيعة، أفضل قناة، أفضل راديو، وأفضل مطرب ومطربة.