موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي



يخوض فريق ليفربول، بقيادة مدربه آرني سلوت، مواجهة قوية أمام غريمه إيفرتون، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، على ملعب "الأنفيلد".



ويدخل "الريدز" اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد 4 انتصارات متتالية، بينما يمتلك إيفرتون 7 نقاط في المركز السادس.



وتأتي المواجهة بعد أيام قليلة من فوز مثير لليفربول على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ليفربول وايفرتون



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون



تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1.

معلق المباراة

يتولى المعلق حسن العيدروس وصف أحداث اللقاء.