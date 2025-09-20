قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تنظم معسكر تدريبي تعريفي للطلاب الجدد|صور

ياسمين بدوي

في إطار الإستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، شهدت مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تنظيم معسكر تدريبي تعريفي للطلاب الجدد، اتسم بأجواء من الحماس والتفاعل الإيجابي.

ويهدف المعسكر التدريبي تعريفي للطلاب الجدد إلى تعريف الطلاب بسمات منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتمد على التعلم التطبيقي من خلال الممارسة والأنشطة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية إلى جانب الجوانب النظرية.

وخلال فعاليات المعسكر التدريبي تعريفي للطلاب الجدد ، شارك الطلاب في أنشطة متنوعة تجمع بين التعلم والتجربة والمرح، مع التركيز على تنمية التفكير الابتكاري وحل المشكلات والعمل الجماعي. 

كما تم خلال المعسكر التدريبي تعريفي للطلاب الجدد ،  التعريف بمشروع "الكابستون" الذي يمثل أحد الركائز الأساسية بالمنظومة، حيث يواجه الطالب تحديات واقعية ويطبق خطوات علمية منظمة للتعامل معها وتحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة.

وتم التأكيد على أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات عملية وجدارات تخصصية تؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل، وذلك بالتأكيد على مهارات أبرزها:

  • إتقان المهارات الفنية المرتبطة بالتخصص.
  • تعزيز التفكير الإبداعي والقدرة على ابتكار الحلول.
  • تنمية روح الفريق وتحمل المسؤولية.

ويأتي هذا  المعسكر التدريبي تعريفي للطلاب الجدد في مدارس التكنولوجيا التطبيقية كخطوة أولى في رحلة تعليمية تسعى لبناء جيل قادر على الإبداع وصناعة المستقبل، من خلال ربط المعرفة بالحياة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم المجتمع وسوق العمل.

وكانت قد دقت اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 أجراس المدارس في المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت لبدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، بينما تبدأ الدراسة رسميا في مدارس باقي محافظات الجمهورية الأحد 21 سبتمبر 2025.

ومن المتعارف عليه أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت في مدارسها وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة.

