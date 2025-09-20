قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية
وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟
ضخ 40 ألف متر مكعب في الساعة ضمن مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليفة الصناعية

جانب من الفعالية
منار عبد العظيم

أعلن وائل جويد، رئيس شركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، خلال مؤتمر صحفي عن تنفيذ الشركة لمشروع ضخم لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة أبو خليفة الصناعية، ضمن خطة الدولة للتوسع في البنية التحتية للطاقة ودعم المناطق الصناعية.

ضخ الغاز بمعدل 40 ألف متر مكعب في الساعة

وأكد "جويد" أن المشروع يحقق معدلات ضخ عالية، تصل إلى 40 ألف متر مكعب في الساعة، بما يلبّي احتياجات المنطقة الصناعية الحالية والمستقبلية، مشددًا على أن كافة الأعمال نُفذت وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.

 

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تنفيذ تعديتين هندسيتين لتمرير الشبكة عبر كل من ترعة وطريق الإسماعيلية - بورسعيد، ما يُعد إنجازًا تقنيًا ساهم في استكمال مراحل المشروع دون تعطيل البنية التحتية أو الطرق الحيوية.

تمديد الشبكات وتشغيل 29 مصنعًا بأعلى معايير السلامة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تمديد شبكات الغاز وتشغيل الخدمة لـ 29 مصنعًا داخل المنطقة، مؤكدًا أن جميع الأعمال تمت وفقًا لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد "جويد" أن الشركة أعدت مخططًا متكاملًا لتوسعة المشروع في مراحله التالية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية شاملة لدعم التنمية الصناعية وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة

وتابع : "نتلتزم كشركة لتحقيق النجاح بجودة عالية تتطابق مع المواصفات العالمية، ونعمل بروح الفريق لتوفير خدمات آمنة وفعالة في كافة أنحاء الجمهورية.

