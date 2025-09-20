ضخ 40 ألف متر مكعب في الساعة ضمن مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليفة الصناعية

أعلن وائل جويد، رئيس شركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، خلال مؤتمر صحفي عن تنفيذ الشركة لمشروع ضخم لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة أبو خليفة الصناعية، ضمن خطة الدولة للتوسع في البنية التحتية للطاقة ودعم المناطق الصناعية.

ضخ الغاز بمعدل 40 ألف متر مكعب في الساعة

وأكد "جويد" أن المشروع يحقق معدلات ضخ عالية، تصل إلى 40 ألف متر مكعب في الساعة، بما يلبّي احتياجات المنطقة الصناعية الحالية والمستقبلية، مشددًا على أن كافة الأعمال نُفذت وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم تنفيذ تعديتين هندسيتين لتمرير الشبكة عبر كل من ترعة وطريق الإسماعيلية - بورسعيد، ما يُعد إنجازًا تقنيًا ساهم في استكمال مراحل المشروع دون تعطيل البنية التحتية أو الطرق الحيوية.

تمديد الشبكات وتشغيل 29 مصنعًا بأعلى معايير السلامة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تمديد شبكات الغاز وتشغيل الخدمة لـ 29 مصنعًا داخل المنطقة، مؤكدًا أن جميع الأعمال تمت وفقًا لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد "جويد" أن الشركة أعدت مخططًا متكاملًا لتوسعة المشروع في مراحله التالية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية شاملة لدعم التنمية الصناعية وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة

وتابع : "نتلتزم كشركة لتحقيق النجاح بجودة عالية تتطابق مع المواصفات العالمية، ونعمل بروح الفريق لتوفير خدمات آمنة وفعالة في كافة أنحاء الجمهورية.