محافظ الإسماعيلية: الدولة تضع الصناعة في مقدمة الأولويات

قال أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إننا نحتفل اليوم بافتتاح عدد من المشاريع الصناعية الجديدة فى القنطرة غرب

أضاف : الدولة أولت اهتماما بالمنطقة الصناعية بقناة السويس باعتبارها أحد اهم المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

واسترسل خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية: المنطقة تمكنت في استقطاب نحو 334 مشروعا على مدار 38 شهرا منهم 40 مشروع صناعي ولوجيستي بمنطقة أبو خليفة باستثمارات تصل إلى 53 مليون دولار، بما يوفر 56 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكمل: منطقة أبو خليفة تتحول إلى مركز لصناعة المنسوجات في مصر، مؤكدا على أن ما نشهده اليوم يؤكد بوضوح أن الدولة المصرية تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها.