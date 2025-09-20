قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية
انزل اكشف واطمن في حملة 100 يوم صحة
توك شو

محافظ الإسماعيلية: الدولة تضع الصناعة في مقدمة الأولويات

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
إسراء صبري

قال أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إننا نحتفل اليوم بافتتاح عدد من المشاريع الصناعية الجديدة فى القنطرة غرب

 أضاف : الدولة أولت اهتماما بالمنطقة الصناعية بقناة السويس باعتبارها أحد اهم المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

واسترسل خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية: المنطقة تمكنت في استقطاب نحو 334 مشروعا على مدار 38 شهرا منهم 40 مشروع صناعي ولوجيستي بمنطقة أبو خليفة باستثمارات تصل إلى 53 مليون دولار، بما يوفر 56 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكمل: منطقة أبو خليفة تتحول إلى مركز لصناعة المنسوجات في مصر، مؤكدا على أن ما نشهده اليوم يؤكد بوضوح أن الدولة المصرية تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

