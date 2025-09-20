محافظ المنوفية: تنفيذ21 مشروع تنموي وخدمي لتطوير مشروعات البنية التحتية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على متابعته اللحظية لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدف بما يعود بالنفع على المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025- 2026 بحي غرب شبين الكوم بلغت 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ، ففي قطاع الطرق والنقل جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها تركيب بلاط انترلوك بمربع سكني بعدد6 شوارع ( الشريف ، شعبان أبو لبن ، الجمل ، حارة شعير ، حارة الغنامة ، حارة صباح ) ، بالإضافة إلى استكمال إعادة رصف 3 شوارع متفرعة من شارع الجلاء البحري حتى شارع القلى ، واستكمال رصف إنشائي للشارع الرئيسي المتفرع من مصطفى النجار حتى امتداد حمدي أبو اليزيد بمربع مساكن الأوقاف ، وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة، فضلا عن تطوير وتجديد كورنيش شبين الكوم القديم ، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف المحافظ أن مشروعات الخطة الاستثمارية تضمنت شراء وتوريد مهمات إنارة بإجمالى40 عمود لتحسين الرؤية البصرية ، وكذا تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات جديدة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى استكمال عمارة الإسكان الاقتصادي والتي تضم 148وحدة سكنية .

وحول حجم مشروعات الخطة الاستثمارية بحي شرق شبين الكوم ، بلغت 28 مليون جنيه لتنفيذ 12 مشروع تنموي وخدمي ، تضمنت قطاع الطرق والنقل جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها تركيب بلاط انتر لوك بمربع سكني لعدد من شوارع ميت خاقان(المهدى ، المدينة المنورة ، الأنوار ، محمد يس الزيات ، صيدلية أحمد سمير ، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ( داير الناحية ، سيدى جمال الدين ، عبد الوهاب عبد العال، طريق الحصة ، كنيسة مارى جرجس ، نجوى حنا ، امتداد كوبرى الحصة، بالإضافة إلى تطوير ميدان مجمع المواقف ( تركيب بلدورات مضيئة ، نجيل صناعي ، أعمدة ديكورية) ، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة .

وفي قطاع تحسين البيئة ، أكد محافظ المنوفية دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بحى شرق من خلال توريد معدات متنوعة الأحجام ورفع كفاءة المعدات القائمة لتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، كما سيتم توريد مهمات إنارة جديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، هذا ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق المستهدف منها.