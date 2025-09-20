كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

تواصل كيا تعزيز حضورها في سوق الميني فان الفاخرة، حيث أعلنت عن التحديثات الجديدة لطراز كارنيفال هاي ليموزين 2026، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين وكوريا وأسواق أخرى بفضل رحابته وكونه بديلاً عمليًا لسيارات السيدان والدفع الرباعي.

مواصفات سيارة كيا الجديدة

جاءت النسخة المحدثة بمقدمة أكثر حدة، مع مصابيح أمامية عمودية وشبك أمامي أكبر حجمًا، إلى جانب عجلات معدنية جديدة ومجموعة مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة.

وكما في الأجيال السابقة، يظل السقف المرتفع أبرز سماتها، وهو مصنوع من الفولاذ المشكّل بالضغط لزيادة الانسيابية الهوائية وتوفير مساحة رأس إضافية للركاب.

تتيح كيا للمشترين اختيار تصميم المقاعد بأربعة أو سبعة أو تسعة مقاعد موزعة على صفين أو ثلاثة صفوف.

ويعد طراز Signature بأربعة مقاعد الأكثر فخامة، حيث يضم:

مقاعد كابتن خلفية قابلة للإمالة مع مساند أقدام كهربائية.

وظيفة تدليك للظهر والقدمين لتخفيف التعب.

حجرة مخصصة لتخزين الأحذية لراحة إضافية أثناء السفر.



لمسة فاخرة منذ 2020

طرحت كارنيفال هاي ليموزين لأول مرة أواخر عام 2020 كنسخة راقية من الميني فان، مع سقف ممتد يميزها عن باقي الطرازات، صُمم لزيادة ارتفاع المقصورة واستيعاب تجهيزات إضافية.

وقد رسخت مكانتها كخيار فاخر للعائلات ورجال الأعمال الباحثين عن أقصى درجات الراحة.

بالإضافة إلى تبني الترقيات التي حصلت عليها النسخة المحدثة من كارنيفال القياسية، تقدم هاي ليموزين 2026 مزايا تقنية متطورة وأنظمة مساعدة قيادة محسنة.

وللمرة الأولى، ستتوفر السيارة بخيار مجموعة نقل الحركة الهجينة، ما يعزز كفاءتها ويجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات السوق.