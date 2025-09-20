اتفاقات تعاون وشراكة ومتابعة حياة كريمة والاقتصاد الأخضر.. أبرز أنشطة وزارة التخطيط

‏‎أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

‏زيارة محافظة قنا

في مستهل الأسبوع الماضي، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظة قنا في زيارة ميدانية، وذلك في إطار جهود الوزارة لرسم المنظومة المتكاملة للتخطيط ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بإحياء ذكرى الأمم المتحدة ومرور 80 عامًا على تأسيسها، وذلك برفقة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من المسئولين.

اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز السياحة المستدامة

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار الزيارة الميدانية في محافظة قنا توقيع اتفاقية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع محافظة قنا والجهات الوطنية المعنية، لإعداد خطة إحياء متكاملة تهدف إلى ربط التراث الثقافي بسبل كسب العيش المجتمعية والنمو الاقتصادي المستدام.

الاستثمارات العامة بمحافظة قنا

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول استثمارات أقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026، واستثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتزامن مع زيارة محافظة قنا.

في ذات السياق شاركت رانيا المشاط، في فعاليات مؤتمر تم عقده، لمناقشة المشروعات التي يجري تنفيذها في محافظة قنا والخطط الاستثمارية، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وممثلي عدد من الوكالات الأممية، في إطار الزيارة التي تقوم بها الوزيرة للمحافظة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة.

ستاندارد آند بورز

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، لاستعراض أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار النهج الذي تتبعه الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية، لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر ، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، على الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار حملة «شارك»، التي تطلقها الوزارة لإتاحة الفرصة لخبراء الاقتصاد والباحثين والأكاديميين من المُشاركة بآرائهم.

ومن خلال الرابط الإلكتروني https://mped.gov.eg/NationalNarrative .

التوسع في الطاقة المتجددة

كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، أعضاء مجلس إدارة شركة سكاتك النرويجية برئاسة تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تطورات استثمارات الشركة في مصر.

جهود الاستثمارات الخضراء

وفي إطار سلسلة التقارير الدورية التي تنشرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، استعرضت الوزارة الجهود والأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة.

مبادرة حياة كريمة

كما أصدرت تقريرًا تستعرض فيه تطورات ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة» بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 25/2026.

واستعرضت الوزارة الجهود والأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة، بخطة العام المالي الجاري 25/2026.

التحول الرقمي

كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية عن إطلاق منصة التدريب الرقمي (LMS) لأعضاء وموظفي الهيئة، كأحد أهم مخرجات مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهاز الإداري للدولة ودعم نشر الثقافة الرقمية.

مهرجان الجونة

في سياق آخر، شاركت في أعمال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس الأمم المتحدة.

الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية

ونظمت الوزارة ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وتوثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة ووضع خطة مناسبة للتغلب على تلك التحديات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي.

الشراكة المصرية الإسبانية

وعلى مستوى التعاون الدولي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني،

وعقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية بين مصر وإسبانيا ٢٠٢٥-٢٠٣٠، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات ثنائية، مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما التقت ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.

واختتمت الوزارة أنشطتها هذا الاسبوع بالاعلان، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة عن إطلاق انتخابات الجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة بنادي الزهور لعدد 43 لجنة انتخابية باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، كأول نادي رياضي يتم فيه التصويت بنظام إلكتروني.