تركيب سور متحرك وبوابات تفصل المدارس عن الشارع الرئيسي بقرية ورورة في بنها

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية في إنهاء مشكلة مزمنة ومعاناة استمرت لسنوات طويلة بقرية ورورة التابعة لمدينة بنها، عقب تركيب سور متحرك وبوابات تفصل مدارس القرية عن الشارع الرئيسي.



وكان طلاب المدارس بالقرية يضطرون منذ سنوات إلى إقامة طابور الصباح في الشارع العام وسط السيارات والمارة والمزارعين وحيواناتهم، الأمر الذي كان يشكل خطرا مباشرا على حياتهم، فضلًا عن حرمانهم من حقهم في الفسحة وممارسة الأنشطة الرياضية بسبب غياب فناء مدرسي.



وجاء الحل المبتكر من خلال استغلال المساحة المواجهة للمدرستين بعد فصلها عن الطريق العام بسور متحرك، لتتحول إلى ساحة مخصصة لطابور الصباح والفسحة والأنشطة الطلابية، في خطوة أعادت البسمة إلى وجوه الطلاب بعد سنوات طويلة من المعاناة.



في سياق آخر عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.



وناقش الحضور كافة التفاصيل المتعلقة بجاهزية المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتشجير والدهانات، والتأكد من توافر الأثاث المدرسي، وسلامة المباني ومصادر الكهرباء والمياه.