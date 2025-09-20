قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
تركيب سور متحرك وبوابات تفصل المدارس عن الشارع الرئيسي بقرية ورورة في بنها

إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية في إنهاء مشكلة مزمنة ومعاناة استمرت لسنوات طويلة بقرية ورورة التابعة لمدينة بنها، عقب تركيب سور متحرك وبوابات تفصل مدارس القرية عن الشارع الرئيسي.


وكان طلاب المدارس بالقرية يضطرون منذ سنوات إلى إقامة طابور الصباح في الشارع العام وسط السيارات والمارة والمزارعين وحيواناتهم، الأمر الذي كان يشكل خطرا مباشرا على حياتهم، فضلًا عن حرمانهم من حقهم في الفسحة وممارسة الأنشطة الرياضية بسبب غياب فناء مدرسي.


وجاء الحل المبتكر من خلال استغلال المساحة المواجهة للمدرستين بعد فصلها عن الطريق العام بسور متحرك، لتتحول إلى ساحة مخصصة لطابور الصباح والفسحة والأنشطة الطلابية، في خطوة أعادت البسمة إلى وجوه الطلاب بعد سنوات طويلة من المعاناة.


في سياق آخر عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.


وناقش الحضور كافة التفاصيل المتعلقة بجاهزية المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتشجير والدهانات، والتأكد من توافر الأثاث المدرسي، وسلامة المباني ومصادر الكهرباء والمياه.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

لجنة تسويق السياحة: زيارة ملك إسبانيا للأقصر تؤكد الأمن والاستقرار

صدى رائع.. تفاصيل زيارة ملك إسبانيا وزوجته لـ الأقصر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغافوري لبحث سبل تعميق الشراكة بين البلدين

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

