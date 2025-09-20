أزهرية القليوبية: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب غدا

أعلن الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية بالقليوبية اليوم، السبت، وانتظام الطلاب في المعهد النموذجي للبنين بمدينة بنها، وذلك عقب استعدادات مكثفة نفذتها المعاهد الأزهرية تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن المنطقة تضم 430 معهدًا يدرس بها نحو 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى، لافتًا إلى أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة، ليصل إجمالي المعاهد المعتمدة إلى 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر للاعتماد خلال الفترة المقبلة.

ونوه “خضر” إلى وصول الكتب الدراسية بالكامل إلى المعاهد، على أن يتم استكمال تسليمها للطلاب بحلول غد، الأحد، موضحا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة العجز في أعداد المعلمين، إلى جانب النزول بسن القبول 3 أشهر لتيسير التحاق الأطفال.