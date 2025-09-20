للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

تعد السيارات المستعملة من أكثر أنواع المركبات توافرا وانتشارا في السوق المصري المحلي، حيث يتنوع المعروض منها بين الطرازات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
ويفضل معظم المشترين الحاليين السيارات المستعملة ذات الأسعار المناسبة، وذلك بهدف تقليل تكلفة الشراء مقارنة بالسيارات الجديدة.
ومؤخرا كثرت منصات بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، التي قدمت عروضا جذبت الكثيرين بأسعار تنافسية.
من بين هذه العروض البارزة، تاتي السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 ، والتي تصلح للمشاوير المنزلية البسيطة و السيدات بشكل خاص، لكونها سيارة أوتوماتيك ومريحة في القيادة.
وتاتي السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 بمحرك بنزين بسعة 660 سي سي ينتج قوة تصل إلى 48 حصانا، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات ونظام دفع أمامي، أو ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات.
وتبلغ أبعاد السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999، للطول 3395 مم و 1475 مم عرضا و 1425 مم ارتفاعا، وتزن حوالي 760 كجم، تأتي بمعدل استهلاك وقود منخفض، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للمناطق الحضرية.
بالأضافة الي احتوائها على راديو، مرايا كهربائية، ونظام صوتي ستيريو، ونوافذ كهربائية، وجنوط 14 بوصة، وسهلة المناورة في المدن الضيقة، وتصميمها عملي وعصري، مع مقابض أبواب وأغطية مرايا بلون الهيكل.
اما عن سعر السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 فياتي بمتوسط سعر 250 الف جنيه داخل السوق المحلي المصري.