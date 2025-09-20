للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

تعد السيارات المستعملة من أكثر أنواع المركبات توافرا وانتشارا في السوق ‏المصري المحلي، حيث يتنوع المعروض منها بين الطرازات الاقتصادية والمتوسطة ‏والفاخرة. ‏

ويفضل معظم المشترين الحاليين السيارات المستعملة ذات الأسعار المناسبة، وذلك ‏بهدف تقليل تكلفة الشراء مقارنة بالسيارات الجديدة. ‏

ومؤخرا كثرت منصات بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، التي قدمت عروضا ‏جذبت الكثيرين بأسعار تنافسية. ‏

من بين هذه العروض البارزة، تاتي السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 ، والتي ‏تصلح للمشاوير المنزلية البسيطة و السيدات بشكل خاص، لكونها سيارة أوتوماتيك ‏ومريحة في القيادة.‏

وتاتي السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 بمحرك بنزين بسعة 660 سي سي ينتج ‏قوة تصل إلى 48 حصانا، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات ونظام دفع أمامي، أو ‏ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات.‏

وتبلغ أبعاد السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999، للطول 3395 مم و 1475 مم ‏عرضا و 1425 مم ارتفاعا، وتزن حوالي 760 كجم، تأتي بمعدل استهلاك وقود ‏منخفض، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للمناطق الحضرية.‏

بالأضافة الي احتوائها على راديو، مرايا كهربائية، ونظام صوتي ستيريو، ونوافذ ‏كهربائية، وجنوط 14 بوصة، وسهلة المناورة في المدن الضيقة، وتصميمها عملي ‏وعصري، مع مقابض أبواب وأغطية مرايا بلون الهيكل.‏

اما عن سعر السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 فياتي بمتوسط سعر 250 الف ‏جنيه داخل السوق المحلي المصري.‏