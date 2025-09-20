قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
كريم عاطف

تعد السيارات المستعملة من أكثر أنواع المركبات توافرا وانتشارا في السوق ‏المصري المحلي، حيث يتنوع المعروض منها بين الطرازات الاقتصادية والمتوسطة ‏والفاخرة.  ‏

ويفضل معظم المشترين الحاليين السيارات المستعملة ذات الأسعار المناسبة، وذلك ‏بهدف تقليل تكلفة الشراء مقارنة بالسيارات الجديدة.  ‏

ومؤخرا كثرت منصات بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، التي قدمت عروضا ‏جذبت الكثيرين بأسعار تنافسية.  ‏

من بين هذه العروض البارزة، تاتي السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 ، والتي ‏تصلح للمشاوير المنزلية البسيطة و السيدات بشكل خاص، لكونها سيارة أوتوماتيك ‏ومريحة في القيادة.‏

وتاتي السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 بمحرك بنزين بسعة 660 سي سي ينتج ‏قوة تصل إلى 48 حصانا، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات ونظام دفع أمامي، أو ‏ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات.‏

وتبلغ أبعاد السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999، للطول 3395 مم و 1475 مم ‏عرضا و 1425 مم ارتفاعا، وتزن حوالي 760 كجم، تأتي بمعدل استهلاك وقود ‏منخفض، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للمناطق الحضرية.‏

بالأضافة الي احتوائها على راديو، مرايا كهربائية، ونظام صوتي ستيريو، ونوافذ ‏كهربائية، وجنوط 14 بوصة، وسهلة المناورة في المدن الضيقة، وتصميمها عملي ‏وعصري، مع مقابض أبواب وأغطية مرايا بلون الهيكل.‏

اما عن سعر السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1999 فياتي بمتوسط سعر 250 الف ‏جنيه داخل السوق المحلي المصري.‏

السيارات المستعملة دايهاتسو ميرا موديل 1999 دايهاتسو ميرا دايهاتسو ميرا موديل 1999

