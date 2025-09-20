المدير الفني لبرشلونة يطالب اللاعبين باستعادة الجاهزية سريعًا قبل مواجهة خيتافي

أكد هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على أهمية استعادة لاعبيه للحالة البدنية والذهنية بسرعة قبل مواجهة خيتافي، المقررة غدًا الأحد، في الجولة الجديدة من الدوري الإسباني، وذلك عقب خوض الفريق مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لعبنا الخميس وعلينا أن نتعافى سريعا. غدا من المهم أن يكون لدينا لاعبين بأقدام جاهزة في الملعب".

وحول وضعية المدافع الشاب كوبارسي، أوضح المدرب الألماني: "سنرى غدا. مبدئيا قد يكون خيارا، سواء أساسيا أو على مقاعد البدلاء".

وتحدث فليك عن وفرة العناصر في الفريق، قائلا: "لدينا 27 لاعبا، وهذا طبيعي. عليّ أن أقرر. بالنسبة لي كل لاعب مهم، وأنا سعيد بهذا الوضع، رغم أنه قد لا يسعد بعض اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم. الأهم هو الفريق".

وعن تطورات إصابة جافي، علق قائلا: "نأمل أن نراه يلعب قريبا. ربما نعرف المزيد خلال يومين، وسنتخذ القرار حينها. قد لا يكون الوقت مناسبا الآن، وربما بعد 48 ساعة".

أما بشأن حالة بالدي ولامين يامال، فأوضح: "نحن نعمل على ذلك. مع لامين يجب أن ننتظر ونتعامل معه يوما بيوم. أما بالدي فأعتقد أنه سيعود قريبا".

وعند سؤاله عن اختلاف مستوى برشلونة قبل وبعد مباراة فاليكانو، أجاب: "في كرة القدم الأمور تتغير بسرعة. الأهم أن نقوم بعملنا. ما أريده هو تقديم أقصى ما لديّ لاستخراج أفضل ما في الفريق".

كما تطرق المدرب إلى ما تعرض له دييجو سيميوني من هتافات في أنفيلد، قائلا: "مررت بمواقف مشابهة أحيانا، لكنني أحاول التركيز على الملعب. ليس من الجيد سماع الإهانات من الخارج، لكن لا أستطيع الحديث عن سيميوني، فهي تجربته ومشاعره هي التي تحدد كيف تصرف".

وبشأن تصريحاته السابقة عن مباراة برشلونة وخيتافي الموسم الماضي، التي وصفها بأنها أشبه بلقاء تنس، ورد بوردالاس مدرب خيتافي وقتها بضرورة احترام فريقه، قال فليك: "لا، لم أوضح ذلك معه. كل شخص له رأيه، وبوردالاس حر في التعبير عن رأيه".

وعن مهاجمه الجديد ماركوس راشفورد، قال فليك: "هدفيه يمنحانه الثقة. طريقتنا في اللعب هي بأقصى كثافة وهذا ما أريده منه، أن يعمل بجد ويحاول أن يكون أفضل في كل مرة".

واختتم المدرب الألماني حديثه بالرد على سؤال حول فرص لامين يامال في الفوز بالكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل قائلا: "لا أعلم. يوما ما سنرى لامين يفوز بهذه الجائزة، لكن من سيحصل عليها الآن يستحقها".