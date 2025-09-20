قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لبرشلونة يطالب اللاعبين باستعادة الجاهزية سريعًا قبل مواجهة خيتافي

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد

أكد هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على أهمية استعادة لاعبيه للحالة البدنية والذهنية بسرعة قبل مواجهة خيتافي، المقررة غدًا الأحد، في الجولة الجديدة من الدوري الإسباني، وذلك عقب خوض الفريق مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لعبنا الخميس وعلينا أن نتعافى سريعا. غدا من المهم أن يكون لدينا لاعبين بأقدام جاهزة في الملعب".

وحول وضعية المدافع الشاب كوبارسي، أوضح المدرب الألماني: "سنرى غدا. مبدئيا قد يكون خيارا، سواء أساسيا أو على مقاعد البدلاء".

وتحدث فليك عن وفرة العناصر في الفريق، قائلا: "لدينا 27 لاعبا، وهذا طبيعي. عليّ أن أقرر. بالنسبة لي كل لاعب مهم، وأنا سعيد بهذا الوضع، رغم أنه قد لا يسعد بعض اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم. الأهم هو الفريق".

وعن تطورات إصابة جافي، علق قائلا: "نأمل أن نراه يلعب قريبا. ربما نعرف المزيد خلال يومين، وسنتخذ القرار حينها. قد لا يكون الوقت مناسبا الآن، وربما بعد 48 ساعة".

أما بشأن حالة بالدي ولامين يامال، فأوضح: "نحن نعمل على ذلك. مع لامين يجب أن ننتظر ونتعامل معه يوما بيوم. أما بالدي فأعتقد أنه سيعود قريبا".

وعند سؤاله عن اختلاف مستوى برشلونة قبل وبعد مباراة فاليكانو، أجاب: "في كرة القدم الأمور تتغير بسرعة. الأهم أن نقوم بعملنا. ما أريده هو تقديم أقصى ما لديّ لاستخراج أفضل ما في الفريق".

كما تطرق المدرب إلى ما تعرض له دييجو سيميوني من هتافات في أنفيلد، قائلا: "مررت بمواقف مشابهة أحيانا، لكنني أحاول التركيز على الملعب. ليس من الجيد سماع الإهانات من الخارج، لكن لا أستطيع الحديث عن سيميوني، فهي تجربته ومشاعره هي التي تحدد كيف تصرف".

وبشأن تصريحاته السابقة عن مباراة برشلونة وخيتافي الموسم الماضي، التي وصفها بأنها أشبه بلقاء تنس، ورد بوردالاس مدرب خيتافي وقتها بضرورة احترام فريقه، قال فليك: "لا، لم أوضح ذلك معه. كل شخص له رأيه، وبوردالاس حر في التعبير عن رأيه".

وعن مهاجمه الجديد ماركوس راشفورد، قال فليك: "هدفيه يمنحانه الثقة. طريقتنا في اللعب هي بأقصى كثافة وهذا ما أريده منه، أن يعمل بجد ويحاول أن يكون أفضل في كل مرة".

واختتم المدرب الألماني حديثه بالرد على سؤال حول فرص لامين يامال في الفوز بالكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل قائلا: "لا أعلم. يوما ما سنرى لامين يفوز بهذه الجائزة، لكن من سيحصل عليها الآن يستحقها".

هانز فليك برشلونة خيتافي دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

محمد صلاح

أحمد شوبير: أتمنى تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

ياسر إدريس

إدريس يهنئ مجالس إدارات الأهلي والزهور والشمس لدورهم الايجابي فى نجاح الجمعيات العمومية

الأمريكية آنا هول

آنا هول تكتب التاريخ..أول أمريكية تحصد ذهبية السباعية في بطولة العالم منذ 32 عامًا

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد