إدريس يهنئ مجالس إدارات الأهلي والزهور والشمس لدورهم الايجابي فى نجاح الجمعيات العمومية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بالتهنئة إلى أندية الأهلي والزهور والشمس على نجاح أعمال الاجتماعات الخاصة للجمعيات العمومية، وذلك للتصويت على تعديلات لوائح الأنظمة الأساسية في ضوء التعديلات الأخيرة قانون الرياضة.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية بهذا الحجم الكبير من المشاركة حدثا مهمًا يعكس بوضوح مدى قدرة مجالس الادارات بالاندية على توعية الأعضاء واهتمامهم بمستقبل أنديتهم، موضحا أن هذه المشاركة الفعالة لم تأت من فراغ ولكنها نتيجة عمل متواصل من مجالس الادارات بالأندية الذين نجحوا فى الوصول بأعضاء جمعياتهم العمومية إلى مرحلة الشعور الحقيقي بالمسؤولية تجاه مؤسساتهم الرياضية التي ينتمون لها، وحرصهم على أن يكون لهم دور مؤثر في صياغة مستقبل هذه الأندية.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هذا الإقبال الكبير يعكس إدراكًا واسعًا لأهمية التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وما تحمله من تأثير مباشر وايجابي على تطوير المنظومة الرياضية في مصر؛ حيث إن التعديلات القانونية ليست مجرد نصوص على ورق، بل هي أدوات حقيقية وواقعية لتحسين الأداء وضبط العمل المؤسسي داخل الأندية وتوفير بيئة أكثر تنظيما وشفافية تدفع بالرياضة المصرية نحو آفاق أوسع من التقدم.

وأكد المهندس ياسر ادريس أن هذه التجربة تعد نموذجا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الرياضية، حيث أتيحت الفرصة أمام الأعضاء للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرار وهذا بدوره يترجم مدى التطور الذي يشهده قطاع الرياضة فى الجمهورية الجديدة ، خاصة في ظل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين من جانب وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الادارية التي تنظم العمل الرياضي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب الطموحات الوطنية.

كما وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التحية إلى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الوزير الناجح والذى كان محورا اساسيا ومؤثرا فى بناء وتجهيز واعداد القانون الجديد بهذا الشكل الذى لاقي قبولا كبيرا واقبالا من جانب الجمعيات العمومية فى كل الاندية الكبير مشيدا بما يتم بذله من مجهودات كبيرة لصالح تطوير الرياضة في مصر، مؤكدا أن دعم الوزارة المتواصل للاتحادات الرياضية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للرياضيين، كان له بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر بين الدولة ومؤسساتها الرياضية يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقا للرياضة المصرية.