فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
رياضة

إدريس يهنئ مجالس إدارات الأهلي والزهور والشمس لدورهم الايجابي فى نجاح الجمعيات العمومية

ياسر إدريس
ياسر إدريس
حسام الحارتي

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بالتهنئة إلى أندية الأهلي والزهور والشمس على نجاح أعمال الاجتماعات الخاصة للجمعيات العمومية، وذلك للتصويت على تعديلات لوائح الأنظمة الأساسية في ضوء التعديلات الأخيرة قانون الرياضة.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية بهذا الحجم الكبير من المشاركة حدثا مهمًا يعكس بوضوح مدى قدرة مجالس الادارات بالاندية على توعية الأعضاء واهتمامهم بمستقبل أنديتهم، موضحا أن هذه المشاركة الفعالة لم تأت من فراغ ولكنها نتيجة عمل متواصل من مجالس الادارات بالأندية الذين نجحوا فى الوصول بأعضاء جمعياتهم العمومية إلى مرحلة  الشعور الحقيقي بالمسؤولية تجاه مؤسساتهم الرياضية التي ينتمون لها، وحرصهم على أن يكون لهم دور مؤثر في صياغة مستقبل هذه الأندية.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هذا الإقبال الكبير يعكس إدراكًا واسعًا لأهمية التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وما تحمله من تأثير مباشر وايجابي على تطوير المنظومة الرياضية في مصر؛ حيث إن التعديلات القانونية ليست مجرد نصوص على ورق، بل هي أدوات حقيقية وواقعية  لتحسين الأداء وضبط العمل المؤسسي داخل الأندية وتوفير بيئة أكثر تنظيما وشفافية تدفع بالرياضة المصرية نحو آفاق أوسع من التقدم.

وأكد المهندس ياسر ادريس  أن هذه التجربة تعد نموذجا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الرياضية، حيث أتيحت الفرصة أمام الأعضاء للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرار وهذا بدوره يترجم مدى التطور الذي يشهده قطاع الرياضة فى الجمهورية الجديدة ، خاصة في ظل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين من جانب  وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الادارية التي تنظم العمل الرياضي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب الطموحات الوطنية.

كما وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التحية إلى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الوزير الناجح  والذى كان محورا اساسيا ومؤثرا فى بناء وتجهيز واعداد القانون الجديد بهذا الشكل الذى لاقي قبولا كبيرا واقبالا من جانب الجمعيات العمومية فى كل الاندية الكبير مشيدا بما يتم بذله من مجهودات كبيرة لصالح تطوير الرياضة في مصر، مؤكدا أن دعم الوزارة المتواصل للاتحادات الرياضية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للرياضيين، كان له بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر بين الدولة ومؤسساتها الرياضية يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقا للرياضة المصرية.

اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس ياسر إدريس الزهور الأهلي قانون الرياضة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

أكرم فريد

أكرم فريد يقدم ورشة مجانية في الإخراج بمهرجان بورسعيد السينمائي

أنغام

بعد عودتها من وعكتها الصحية .. أنغام تتطرح أحدث أغانيها في هذا الموعد

أحمد سعد

الليلة .. أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

