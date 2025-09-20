إلغاء تمكين زوجة من منزل الزوجية بعد كشف إصابتها بالصرع والذهان بسوهاج

قضت محكمة الأسرة بسوهاج بإلغاء قرار تمكين زوجة من منزل الزوجية، بعدما أثبت الزوج في دعواه أنها تعاني من مرض الصرع والذهان العقلي منذ عام 2019، أي قبل عقد زواجهما الذي لم يستمر سوى ستة أشهر.

تفاصيل الواقعة

وكانت تفاصيل الواقعة أن الزوج دخل بزوجته في منزل أسرتها، حيث لاحظ أن والدتها هي من تتولى إعداد الطعام وتنظيف الملابس، وهو ما أثار شكوكه في قدرات زوجته، مع مرور الوقت والضغط بالتحقيقات على الزوجة، أقرت بأنها مصابة بمرض نفسي مزمن قبل الزواج بسنوات.

واستند دفاع الزوج إلى أن الزوجة وأهلها أخفوا حقيقة مرضها وقت عقد الزواج، وهو ما يُعد تدليسًا يبطِل الرضا بالعقد، كما طلب إلغاء التمكين من منزل الزوجية، وهو ما أيدته النيابة العامة في قرارها.

وقال:" القضاء أنصف موكلي بعد أن تعرض لواقعة غش وتدليس واضحة، حيث إن إخفاء الزوجة وأهلها لمرضها النفسي والعصبي يُعد مخالفة صريحة للقانون، الذي يمنح الحق في فسخ الزواج أو إلغاء التمكين إذا ثبت وجود عيب جوهري يهدد استقرار الحياة الزوجية".